Cate Blanchett lamenta que el movimiento #MeToo "murió muy rápido" en Hollywood

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Cate Blanchett posa a su llegada al estreno de la película 'Paper Tiger' en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) AP

En un conversatorio de amplio alcance, Blanchett lamentó esta semana que la marea del #MeToo se haya revertido en Hollywood, donde ella se ha pronunciado abiertamente sobre la igualdad de género.

“Fue eliminado muy rápidamente, lo cual me parece interesante”, expresó Blanchett.

“Hay mucha gente con plataformas que puede alzar la voz con relativa seguridad y decir: esto me pasó a mí. Y la llamada mujer promedio en la calle, la persona en la calle, está diciendo: MeToo (a mí también). ¿Por qué se silencia eso?”, dijo Blanchett.

En 2018, cuando era presidenta del jurado en Cannes, Blanchett participó en una protesta en la alfombra roja. Ella y otras 81 mujeres aparecieron en las escalinatas del Palais des Festivals, representando simbólicamente la cantidad de directoras que fueron seleccionadas para la programación de la competencia de Cannes. En el mismo periodo, habían sido seleccionados 1.866 directores hombres.

“Sigo en los rodajes y hago el recuento todos los días. Hay 10 mujeres y 75 hombres cada mañana”, dijo Blanchett.

“Amo a los hombres, pero lo que pasa es que los chistes se vuelven los mismos”, añadió. “Uno simplemente tiene que prepararse un poco, y yo estoy acostumbrada a eso, pero al final se vuelve aburrido para todos cuando entras en un lugar de trabajo homogéneo”.

FUENTE: AP

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