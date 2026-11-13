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Castle anota 32 puntos y Spurs hilan 11mo triunfo, 123-85 ante Warriors

SAN ANTONIO (AP) — Stephon Castle anotó 32 puntos, su máxima cantidad en la temporada, mientras que Victor Wembanyama sumó 12 unidades y 12 rebotes por los Spurs de San Antonio, que hilaron su 11mo triunfo, 123-85 sobre los Warriors de Golden State.

El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, se sienta en el banquillo durante el duelo del viernes 13 de noviembre de 2026 ante los Warriors de Golden State (AP Foto/Darren Abate)
El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, se sienta en el banquillo durante el duelo del viernes 13 de noviembre de 2026 ante los Warriors de Golden State (AP Foto/Darren Abate) AP

Los Spurs se mantuvieron invictos en partidos correspondientes a la Copa NBA.

Los únicos anotadores de Golden State en cifras de dobles dígitos fueron L.J. Cryer con 20 puntos y Charles Bassey con 11.

Los Warriors no cuentan con Stephen Curry, quien estará fuera al menos dos semanas por un desgarro en el oblicuo derecho, sufrido el miércoles en una derrota por 115-108 en Houston.

Golden State habría necesitado una noche espectacular de Curry, dos veces elegido el Jugador Más Valioso, para evitar esta derrota tan abultada.

Los Spurs llegaron a ostentar una ventaja de 43 puntos en el tercer cuarto, lo que permitió a los campeones defensores de la Conferencia Oeste sentar a sus titulares y a la mayoría de sus principales suplentes durante todo el último cuarto.

Wembanyama acertó 5 de 11 tiros de campo y falló sus dos intentos de triple. Jugó apenas 21 minutos pero sumó el 121er doble-doble de su carrera.

Al alero de los Warriors Draymond Green se le marcó una falta flagrante de primer grado por un empujón con el antebrazo por la espalda, tras tomar impulso en carrera. La infracción envió a Wembanyama dando tumbos fuera de la cancha con 6:47 por jugar en la primera mitad.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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