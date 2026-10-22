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Casi todos los arrecifes de coral corren riesgo de colapso en 50 años, advierte estudio

Casi todos los ecosistemas arrecifales del mundo enfrentan un alto riesgo de colapso en los próximos 50 años, principalmente debido al calentamiento de los océanos y a las olas de calor, según una evaluación global publicada el jueves.

ARCHIVO - Dos peces payaso nadan en una anémona en el arrecife Moore, en el territorio marítimo de Gunggandji, frente a la costa de Queensland, en el este de Australia, el 13 de noviembre de 2022. (AP Foto/Sam McNeil/Archivo)
ARCHIVO - Dos peces payaso nadan en una anémona en el arrecife Moore, en el territorio marítimo de Gunggandji, frente a la costa de Queensland, en el este de Australia, el 13 de noviembre de 2022. (AP Foto/Sam McNeil/Archivo) AP

Es otra mala noticia para los arrecifes de coral, que son fuente crucial de mariscos y turismo, y a menudo sirven como barreras frente a la erosión costera y las tormentas. Los arrecifes de coral albergan algunas de las biodiversidades más ricas del planeta. Sustentan a una cuarta parte de las especies marinas, así como a comunidades y negocios costeros.

Alrededor del 96% de los sistemas arrecifales de aguas someras ya están en peligro crítico y podrían desaparecer para 2075, anunció la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) al margen de una conferencia de la ONU sobre biodiversidad en Albania.

La mayoría de los sistemas arrecifales famosos del mundo, como el Sistema Arrecifal Mesoamericano, la Gran Barrera de Coral en Australia, el Triángulo de Coral en el océano Pacífico occidental y el Sudeste Asiático, y los arrecifes de coral del mar Rojo, están en peligro crítico, el nivel más alto de amenaza.

"El riesgo de colapso de los arrecifes de coral está aumentando, pero esto debe ser una llamada de atención más que un motivo de desesperación”, comentó Mishal Gudka, director científico de la evaluación global de la Lista Roja de Ecosistemas de Arrecifes de Coral de la UICN.

“Los arrecifes de coral han mostrado una notable capacidad para recuperarse de devastadores episodios de blanqueamiento”, señaló Gudka. “Aún pueden persistir en el futuro bolsillos de arrecifes de coral supervivientes y resilientes, así que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darles las mejores condiciones para prosperar”.

Cuando un arrecife colapsa, los corales duros desaparecen y son reemplazados por algas, escombros y esponjas. Como resultado, el arrecife deja de sostener un ecosistema diverso que puede incluir desde diminutos invertebrados hasta peces como el mero.

“Los arrecifes de coral son uno de los signos vitales más claros de la salud del océano”, señaló Grethel Aguilar, directora general de la UICN.

La evaluación, que abarca 127 ecorregiones tropicales y subtropicales e incluye 188.362 kilómetros cuadrados (72.726 millas cuadradas) de arrecifes de coral en todo el mundo, calificó al cambio climático como la “amenaza única más constante que impulsa el declive de los arrecifes de coral a nivel mundial”.

Hace una semana, otro estudio de la UICN publicado en la revista Nature concluyó que casi el 44% de las especies de coral constructoras de arrecifes enfrenta un mayor riesgo de extinción debido al cambio climático. Hace un año, una encuesta determinó que el blanqueamiento dañino de los corales del mundo se ha extendido hasta abarcar el 84% de los arrecifes del océano, el más intenso de su tipo en la historia registrada.

El 2024 fue el año más caluroso registrado en la Tierra, y gran parte de ese calor está yendo a los océanos. La temperatura anual promedio de la superficie del mar en los océanos fuera de las zonas polares alcanzó un récord de 20,87 grados Celsius (69,57 grados Fahrenheit).

Además de combatir el aumento de las emisiones globales, expertos indicaron que reducir la contaminación, la sobrepesca y la urbanización costera pueden ayudar a que los arrecifes sobrevivan.

“Sabemos qué se necesita: reducciones ambiciosas de emisiones, una protección más sólida y tareas de restauración, y una inversión sostenida en ecosistemas costeros resilientes y en las comunidades que dependen de ellos”, señaló Aguilar.

Andrew Baker, director del Coral Reef Futures Lab de la Universidad de Miami, buscó aportar algo de esperanza tras revisar la evaluación. Comentó que frenar el calentamiento global y la contaminación no es la única manera de salvar a los corales.

“Significa encontrar nuevas formas de restaurar los corales utilizando tecnología emergente y enfoques innovadores que puedan tender un salvavidas a los arrecifes en dificultades y darnos el tiempo necesario para realizar estas transiciones”, comentó.cora

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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