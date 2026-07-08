Casi 1.000 casos de cyclospora afectan a Michigan en el mayor brote parasitario del estado

En esta imagen sin fecha, tomada a través de un microscopio y proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se observan ooquistes de Cyclospora cayetanensis en una muestra fresca de heces preparada con una solución de formalina y teñida con safranina. (CDC vía AP) AP

No se han reportado muertes y no se ha identificado la fuente de las infecciones por cyclospora. Mientras tanto, se han realizado investigaciones sobre enfermedades similares en otros 28 estados, entre ellos, Ohio, donde personas justo al otro lado de la frontera con Michigan también están enfermando.

Las autoridades de Michigan anunciaron por primera vez el brote la semana pasada, cuando tenían conocimiento de más de 170 casos —todos en la esquina sureste del estado— desde el 22 de junio. Michigan por lo general identifica solo unos 50 casos al año.

El estado informó el miércoles que la cifra había aumentado a 992, entre los que hubo unas 40 hospitalizaciones. Justo al otro lado de la línea estatal, el condado de Lucas, en Ohio, reportó 306 casos hasta el miércoles. El noroeste de Ohio ha registrado más de 400 casos.

Los aumentos de cyclospora pueden ser difíciles de investigar, y las fuentes de intoxicación alimentaria pueden ser complicadas de establecer. Pero “claramente ocurre ahora mismo un brote vinculado”, manifestó el miércoles a The Associated Press la doctora Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan.

Esto es lo que hay que saber sobre la situación actual:

La cyclospora es un parásito microscópico y esférico que comúnmente causa diarrea acuosa “con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). La enfermedad, llamada ciclosporiasis, no suele poner en peligro la vida y típicamente se trata con antibióticos. Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Este parásito, que prospera con el calor, infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se infectaban al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

Es menos común que otros tipos de enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela y la E. coli. Durante años, se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos cada año. Pero la cifra empezó a aumentar hace aproximadamente una década, con un repunte particularmente notable en 2018 y 2019. Los expertos atribuyen los incrementos al cambio climático y a una mejor detección.

¿Cómo se compara este brote con los anteriores en Estados Unidos?

Faltan datos exhaustivos sobre los brotes de cyclospora. Pero la información disponible muestra que solo un pequeño número de brotes documentados en los últimos 20 años ha superado los 1.000 casos. Esa breve lista incluye un brote de 1997 vinculado a frambuesas guatemaltecas, en el que enfermaron más de 1.000 personas en Estados Unidos y Canadá, y un brote de 2019 relacionado con albahaca mexicana que enfermó a más de 2.400.

Existen varias razones por las que es difícil conocer el impacto exacto, explicó Melanie Firestone, investigadora de enfermedades transmitidas por alimentos de la Universidad de Minnesota. Algunas de las pruebas que se usan para detectar tipos de intoxicación alimentaria no están diseñadas para identificar la cyclospora, “así que hay un gran subregistro en esto”, señaló.

Otros desafíos: los técnicos no pueden cultivar el parásito en laboratorios, lo que dificulta obtener evidencia a partir de productos contaminados. Y puede ser complicado determinar qué alimento tenían en común las personas enfermas, porque a veces se trata de un solo ingrediente que puede estar presente en múltiples recetas, como la albahaca o el cilantro.

Además, es posible que los distribuidores de alimentos canalicen productos contaminados a supermercados y a restaurantes, lo que dificulta discernir de dónde provino la comida en mal estado. Las investigaciones pueden tardar meses y a veces nunca encuentran una fuente clara.

¿Cuál es la situación actual?

Los casos parecen estar aumentando en el sureste de Michigan y sus alrededores. Pero no se considera una emergencia sanitaria nacional.

No hay evidencia de que el parásito haya evolucionado para volverse más infeccioso, indicó Dianna Blau, jefa interina de la rama de enfermedades parasitarias de los CDC.

Cada año se reportan miles de casos de cyclospora en Estados Unidos y aún no está claro cuán inusual será este año, añadió. Dicho esto, el total de casos hasta ahora es cuatro veces mayor que en el mismo punto del año pasado, según los datos nacionales actuales de los CDC, que van con un retraso considerable respecto de lo que informan los estados.

Michigan parece estar sufriendo la peor parte, pero la agresividad del estado al investigar y reportar casos puede ser “parte de la razón por la que esto parece un problema de Michigan”, señaló Bagdasarian.

¿Cómo podemos protegernos de la cyclospora?

Las personas que tengan diarrea que no haya desaparecido por sí sola en unos días deberían acudir a un proveedor de salud y hablar sobre la posibilidad de cyclospora, dicen las autoridades.

La mejor manera de prevenir una infección por un parásito es evitar alimentos o agua que puedan haber estado contaminados.

Los productos frescos deben lavarse a fondo antes de consumirse. Pero hay que tener en cuenta que la cyclospora puede adherirse con fuerza a algunos alimentos, por lo que el lavado podría no eliminar el riesgo de infección.

Mientras las autoridades de Michigan investigan la posible fuente, recomiendan que los consumidores compren lechugas enteras en lugar de lechuga prelavada en bolsa o mezclas de ensalada, y que retiren las dos o tres hojas exteriores antes de lavar las hojas restantes bajo agua corriente.

También recomiendan cocinar las verduras cuando sea posible.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP