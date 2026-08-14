Casero halla grabado de Picasso robado de galería de arte de Milwaukee en 2018

Hasta que la policía lo llamó la semana pasada y le preguntó si podía ir a echar un vistazo a una obra de arte que un propietario de Milwaukee había encontrado mientras limpiaba un apartamento vacío.

DeLind reconoció de inmediato la estampa robada, “Torero”, una de las 30 que se sabe que existen firmadas por Picasso.

“Me sentí abrumado. Me quedé sin palabras. Fue un momento abrumador para mí”, manifestó DeLind el viernes.

La etiqueta de su empresa, DeLind Fine Art Appraisals, seguía en la parte posterior de la estampa enmarcada, tal como la habían colocado allí en 2018.

Tim Dertz, un casero de Milwaukee, contó a WISN-TV que encontró el grabado mientras limpiaba el apartamento de alguien que había sido desalojado.

“Estaba como en un lugar raro, colgada en una pared”, explicó Dertz a la cadena: Parecía que había estado allí durante muchísimo tiempo porque tenía un montón de polvo en la parte superior”.

Dertz señaló que se la mostró a un amigo anticuario que la reconoció como un Picasso y dijo que parecía ser la misma que DeLind reportó como robada en 2018. Dertz se la entregó a la policía, que luego se puso en contacto con DeLind.

DeLind comentó: “Cuando me llamaron, no lo podía creer”.

El Departamento de Policía de Milwaukee indicó el viernes en un correo electrónico que el plazo de prescripción para el robo y los delitos contra la propiedad suele ser de seis años, pero el caso sigue bajo investigación. Hasta el momento, un portavoz del FBI en Milwaukee no ha respondido a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

El año en que fue robada, la pieza fue tasada entre 35.000 y 50.000 dólares, afirmó DeLind. Calculó que el valor no ha cambiado mucho desde entonces, pero que ahora, dada su historia, podría valer más cerca de 50.000 dólares.

La obra de arte permanece en poder de la policía de Milwaukee mientras el cliente que la había encargado para venderla a través de su galería de arte lo resuelve con su compañía de seguros, explicó DeLind.

DeLind contó que su exsocio comercial, quien murió en febrero, quedó desolado por el robo en 2018 y llamaba a la policía cada año en el aniversario del delito para pedir que lo difundieran de nuevo con la esperanza de que se pudiera encontrar el Picasso.

“Habría estado en la gloria con esto”, expresó DeLind. “Era algo especial para él”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP