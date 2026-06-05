Casa de ancianos sin registrar en Sri Lanka en ruinas; cifra de muertos por incendio sube a 13

Un agente de policía de Sri Lanka inspecciona una residencia de ancianos calcinada tras un incendio ocurrido durante la noche en Anguruwatota, Sri Lanka, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP) AP

Estuches de gafas, medicamentos y sillones reclinables estaban esparcidos alrededor del cascarón calcinado del hogar en Anguruwatota, un pequeño pueblo a unos 55 kilómetros (34 millas) al sureste de la capital, Colombo.

Los residentes sobrevivientes fueron trasladados a un hogar de ancianos cercano.

Según la policía, 71 personas con enfermedades mentales se alojaban en el hogar en el momento del incendio. Cincuenta de ellas fueron rescatadas por vecinos, bomberos y policías, y siete fueron hospitalizadas.

Otro hombre murió el viernes a causa de sus lesiones, indicó un agente en la comisaría de Anguruwatota, bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar con los medios.

El director del hogar ya fue arrestado bajo sospecha de haber causado muertes por negligencia. Compareció ante un tribunal el jueves y se ordenó su detención durante una semana mientras se lleva a cabo una investigación.

Dhanuja Chathuranga, un empleado del hogar de 32 años, dijo a The Associated Press que sospechan que el incendio fue provocado por un cortocircuito eléctrico en un cable conectado a una bomba de agua.

“El fuego prendió inicialmente en una pila de colchones y almohadas y luego se propagó rápidamente por toda la casa”, relató Chathuranga, que añadió que rescataron a la mayoría de los residentes, pero 10 personas quedaron atrapadas en el incendio y murieron calcinadas. Otras tres fallecieron después en el hospital.

Imágenes de The Associated Press mostraron el edificio arrasado, con muebles y equipos carbonizados. Había cuerpos cerca.

Canales locales de televisión transmitieron imágenes de bomberos, policías y residentes intentando contener el voraz incendio. Policías y soldados subieron a los rescatados a autobuses para llevarlos a un lugar seguro.

Chathura Mihudum, director de la Secretaría Nacional para las Personas Mayores, señaló que el establecimiento no estaba registrado como hogar de ancianos y que se le había advertido que debía cumplir las leyes y directrices.

Indicó que estaba hacinado, con camas para apenas unas 15 personas en un espacio donde vivían 71.

Funcionarios del gobierno habían visitado previamente la institución y habían instruido a la administración a cumplir las leyes, agregó, sin dar más detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP