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Carter impulsa una carrera y le roba un jonrón a Cruz mientras Rangers vencen 5-1 a Piratas

ARLINGTON, Texas (AP) — Kumar Rocker permitió una carrera en seis entradas y Evan Carter impulsó la carrera del empate antes de robarle al dominicano Oneil Cruz un jonrón de tres carreras, lo que llevó a los Rangers de Texas la noche del martes a una victoria por 5-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El lanzador abridor de los Piratas de Pittsburgh, Carmen Mlodzinski, lanza contra los Rangers de Texas durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
El lanzador abridor de los Piratas de Pittsburgh, Carmen Mlodzinski, lanza contra los Rangers de Texas durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Cruz conectó un sencillo para abrir el juego ante Rocker (1-1). Se robó la segunda base y avanzó una base extra por un error de tiro de Danny Jansen.

Joc Pederson conectó un sencillo para abrir la segunda entrada ante Carmen Mlodzinski (1-1) y Josh Jung lo llevó a tercera con un doble. Carter conectó un sencillo para empatarlo y Josh Smith elevó de sacrificio para poner arriba a los Rangers 2-1.

Luego, Carter le robó a Cruz un jonrón de tres carreras en la quinta para mantener el marcador 2-1.

El dominicano Ezequiel Duran conectó un doble impulsor en la quinta.

Rocker realizó 88 lanzamientos y permitió cuatro hits y una base por bolas, además de ponchar a cinco. Cole Winn, Jacob Latz y Jakob Junis lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras para cerrar el juego.

Mlodzinski hizo 93 lanzamientos y permitió las cinco carreras con seis hits y dos bases por bolas. Ponchó a seis.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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