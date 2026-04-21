Carter impulsa una carrera y le roba un jonrón a Cruz mientras Rangers vencen 5-1 a Piratas

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El lanzador abridor de los Piratas de Pittsburgh, Carmen Mlodzinski, lanza contra los Rangers de Texas durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Cruz conectó un sencillo para abrir el juego ante Rocker (1-1). Se robó la segunda base y avanzó una base extra por un error de tiro de Danny Jansen.

Joc Pederson conectó un sencillo para abrir la segunda entrada ante Carmen Mlodzinski (1-1) y Josh Jung lo llevó a tercera con un doble. Carter conectó un sencillo para empatarlo y Josh Smith elevó de sacrificio para poner arriba a los Rangers 2-1.

Luego, Carter le robó a Cruz un jonrón de tres carreras en la quinta para mantener el marcador 2-1.

El dominicano Ezequiel Duran conectó un doble impulsor en la quinta.

Rocker realizó 88 lanzamientos y permitió cuatro hits y una base por bolas, además de ponchar a cinco. Cole Winn, Jacob Latz y Jakob Junis lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras para cerrar el juego.

Mlodzinski hizo 93 lanzamientos y permitió las cinco carreras con seis hits y dos bases por bolas. Ponchó a seis.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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