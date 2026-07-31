Cártel de Jalisco mató a popular alcalde de México porque lo provocaba. "El Mencho" estaba al tanto

Sin embargo, el funcionario —que habló durante la conferencia presidencial matutina— no quiso dar por cerrado el caso ocurrido en plena celebración del Día de Muertos en el occidente de México y que tuvo un fuerte impacto en todo el país.

García Harfuch dijo que todavía tiene que declarar el pricipal inculpado, el jefe de una célula muy violenta del cártel llamada “Los Rs” que fue detenido el jueves y quien presuntamente ordenó y financió el asesinato del alcalde.

El capturado es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, y con su arresto suman 31 las personas detenidas por el homicidio de Manzo, entre ellas integrantes del círculo de seguridad que lo custodiaba el día en que fue asesinado.

Álvarez Ayala ya había sido detenido por el Ejército junto con dos hermanos en 2012 acusado de provocar incendios y narcobloqueos en Guadajalara, la capital de Jalisco. Las autoridades de entonces lo consideraban el número dos del Cartel de Jalisco Nueva Generación, detrás de "El Mencho".

Todos obtuvieron su libertad en 2022 y siguieron delinquiendo en el occidente de México financiándose con el tráfico de drogas y la extorsión a productores de limón, aguacate, ganaderos y a comerciantes y transportistas.

García Harfuch dijo ya se puso en contacto con agencias de Estados Unidos para saber las imputaciones que R1 tiene en ese país, donde el cártel es uno de los ocho designados por el gobierno estadounidense como organizacines terroristas . El secretario subrayó que aunque el intercambio de información con los estadounidenses es permanente, la acción fue una investigación del gabinete de Seguridad mexicano.

En la operación para su captura llevada a cabo en Atotonilco —Jalisco— por fuerzas federales, fue detenida otra persona y un sospechoso murió.

García Harfuch señaló que de acuerdo con la evidencia —comunicaciones y transferencias bancarias— R1 fue el principal autor intelectual de la muerte de Manzo, pero “los indicios que tenemos por dos testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que ('El Mencho') tenía conocimiento del homicidio”. “El Mencho” fue muerto en un operativo en febrero.

“Ya se irá acreditando exactamente el móvil", agregó, pero algunos detenidos dijeron sentir “una provocación del presidente municipal (Manzo) hacia el grupo criminal” porque cuando las fuerzas federales hacían alguna detención, el alcalde estaba presente y hacía alusiones al cártel, explicó el secretario.

Manzo, exdiputado del oficialista Morena y luego uno de sus críticos, era visto como el único político que intentaba limpiar de narcos su territorio. Había depurado a la policía municipal, presumía las capturas en redes y visitaba a los vecinos en las zonas más complicadas. En octubre de 2025, un mes antes de su asesinato, había pedido ayuda al gobierno federal.

Su homicidio y el de un popular líder limonero, también en Michoacán, provocó que el gobierno de Claudia Sheinbaum incrementara sus efectivos en el estado, azotado por el crimen organizado desde hace décadas y donde tienen presencia numerosos grupos criminales.

FUENTE: AP