Carson Benge pega jonrón de 2 carreras y los Mets vencen a los Padres 4-2

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El jardinero de los Mets de Nueva York, Carson Benge (3), conecta un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

El jonrón en la cuarta entrada fue el 15to de la temporada para Benge y suma nueve asistencias esta temporada.

Jared Young coronó una octava entrada de dos carreras con un sencillo impulsor.

Nate Lavender (1-0) se acreditó la victoria tras retirar a los tres bateadores que enfrentó en la sexta.

Kodai Senga permitió un sencillo impulsor como emergente de Gavin Sheets en la novena antes de asegurar su cuarto salvamento en cuatro oportunidades, en lugar del lesionado Devin Williams.

El abridor de los Mets, Robert Stock, permitió una carrera y ponchó a seis en 4 1/3 entradas. No permitió hit hasta que Xander Bogaerts abrió la quinta con un doble.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un doble impulsor para los Padres, que llegaron al miércoles con una ventaja de dos juegos sobre los Diamondbacks de Arizona en la carrera por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional.

Michael King (8-9) permitió dos carreras y ponchó a cuatro en 6 2/3 entradas. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP