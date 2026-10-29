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Carrick respalda a Bruno Fernandes como capitán del Manchester United en plena crisis

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Michael Carrick mantendrá a Bruno Fernandes como capitán del Manchester United, pese a haber relegado a la estrella portuguesa durante una crisis en el atribulado gigante de la Liga Premier.

Fernandes criticó las tácticas de Carrick tras una abultada derrota en la Liga de Campeones en Como la semana pasada, y fue nombrado suplente y nunca ingresó al campo en la derrota 3-0 en casa ante el Bournemouth el domingo.

Esos dos resultados dejaron el puesto de Carrick bajo una amenaza enorme, pero el United decidió darle a su exmediocampista la oportunidad de enderezar el rumbo, comenzando contra el Chelsea el sábado en la Liga Premier.

Carrick y Fernandes mantuvieron conversaciones esta semana para limar asperezas, y se le preguntó al entrenador el jueves si consideraba entregar la capitanía a Harry Maguire —quien llevó el brazalete contra el Bournemouth— de manera permanente.

“No. No hay ninguna decisión que tomar al respecto”, respondió Carrick.

“Él es el capitán de nuestro club”, añadió Carrick sobre Fernandes, el jugador del año del fútbol inglés la temporada pasada. “Hay distintas personalidades, hay distintos caracteres y maneras de liderar. Todo se reduce a lo que ocurre en el terreno de juego y a si ganas o no... a él le importa profundamente este club y el equipo, y está desesperado por hacerlo bien, así que lideraremos eso juntos”.

Carrick indicó que la propiedad del United no le había dado ninguna garantía sobre su futuro.

“Entiendo totalmente la situación, entiendo el trabajo, entiendo las responsabilidades, entiendo lo que conlleva”, manifestó. “De verdad no necesito garantías de nadie en ese sentido”.

El United acumula una racha de ocho partidos sin ganar en todas las competiciones y está hundido en el 16º puesto de la Liga Premier, con apenas una victoria en ocho encuentros.

Preguntado sobre si le sorprendía seguir en el cargo, Carrick contestó: “No. Estoy aquí para hacer mi trabajo, ya sabes, estoy aquí para dar lo mejor por el equipo y estoy desesperado por mejorarnos y por mejorar las cosas. Así que no, no me sorprende”.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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