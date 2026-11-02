Carrick, en la incertidumbre sobre su futuro en semana decisiva en Man United

El técnico del Manchester United Michael Carrick tras el partido contra Chelsea en la Liga Premier, el sábado 31 de octubre de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

Carrick sigue a duras penas como técnico del United en medio de una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, que ha incluido arrebatos críticos de los propios jugadores tras los partidos y un descontento de los aficionados hacia el plantel por su bajo rendimiento.

Se acerca rápidamente una pausa internacional de dos semanas, que comienza el próximo lunes, y parece un momento ideal para que el United tome una decisión sobre si Carrick sigue siendo el hombre indicado para el puesto.

Antes de eso, el United enfrentará a la Roma en la Liga de Campeones el martes y a Aston Villa en la Liga Premier el domingo.

“No sé qué va a pasar”, comentó Carrick, sonando como alguien que no tiene el control de su propio destino.

Pase lo que pase, Carrick quiere despedirse por todo lo alto, empezando con la visita de la Roma en un partido que le trae gratos recuerdos. En 2007, cuando el United era uno de los mejores equipos de Europa y Carrick dominaba el mediocampo, facturó un doblete en una goleada 7-1 al club italiano en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions.

No es de extrañar que se percibiera cierto entusiasmo en su voz antes del partido en Old Trafford.

“Puede que piensen que estoy loco con los resultados que hemos tenido y con lo que está pasando”, manifestó Carrick. “Pero de verdad tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana. En eso estoy concentrado. De verdad”.

“Lo que tenga que pasar, pasará después de eso, en la dirección que sea. Pero primero queremos que mañana por la noche sea una gran noche”, añadió

Carrick afirmó que el vestuario del United “está bien”, pese a la racha sin victorias más larga del club desde 1988 y al hecho de que el otrora temido equipo marcha en el 17mo puesto de la Premier, fuera de la zona de descenso por diferencia de goles, y en el 20mo lugar de la clasificación de la Liga de Campeones, que cuenta con 36 equipos.

“El compromiso de los jugadores con el club, conmigo, entre ellos, no lo pongo en duda en absoluto”, señaló Carrick. “Necesitamos jugar mejor, podemos tomar mejores decisiones, pero el compromiso no es un problema en absoluto”.

Carrick ‘sin preocupaciones’ por el compromiso de Martínez

En ningún lugar es más fuerte el escrutinio que sobre Lisandro Martínez, el defensor argentino que arremetió contra directivos del club en entrevistas con los medios tras la derrota del mes pasado en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid y luego recibió dos tarjetas amarillas en cuatro minutos en la derrota 2-0 ante Chelsea el sábado.

Carrick esquivó la mirada a Martínez cuano el central se retiraba del campo tras su tarjeta roja. Sin embargo, no parece que haya tirado la toalla con él todavía.

“No tengo ninguna preocupación por el compromiso, en absoluto”, dijo Carrick sobre Martínez. “En el fútbol pasan cosas: a veces haces cosas, a veces tomas una decisión, a veces cometes errores, a veces te sale bien. El compromiso no es un problema, eso seguro”.

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FUENTE: AP