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Carrick deja fuera a Bruno Fernandes en la última humillación del Man United

El técnico Michael Carrick dejó fuera a Bruno Fernandes del partido del domingo del Manchester City y con el equipo en crisis. El entrenador ni siquiera hizo entrar al capitán como suplente en una dura derrota.

Bruno Fernandes del Manchester United calienta antes del encuentro ante el Bournemouth en la Liga Premier el domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Bruno Fernandes del Manchester United calienta antes del encuentro ante el Bournemouth en la Liga Premier el domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Fernandes —el jugador del año del fútbol inglés la temporada pasada— fue incluido entre los suplentes para la bochornosa derrota 3-0 en casa ante el Bournemouth, cuatro días después de que pareciera criticar a su entrenador tras una derrota 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones.

“Da igual qué tácticas uses; si no corres, y no corres hacia adelante, y no corres hacia atrás, no vas a ganar”, respondió Carrick.

Luego dejó fuera a Fernandes del equipo: en un momento se envió a la estrella portuguesa a calentar, pero nunca llegó a entrar al campo pese a que Carrick hizo cuatro sustituciones en la segunda parte.

Carrick manifestó en una entrevista previa al partido que fue una decisión “puramente futbolística” dejar fuera a Fernandes, quien fue incluido en el banquillo para un partido de la Premier League apenas por sexta vez desde que se incorporó al United en enero de 2020, según indicó la empresa de estadísticas Opta.

“Está en forma y disponible, pero decidimos elegir el equipo que elegimos hoy. Por desgracia para todos, no logramos el resultado correcto”, le dijo Carrick a la BBC después del partido.

El United cayó al 16º puesto, ahora no ha logrado ganar ninguno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y ha ganado apenas uno de sus ocho encuentros en la Liga Premier esta campaña, lo que deja a Carrick peleando por su puesto.

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