Carney señala que Canadá debe reabrir embajadas en Irán y Venezuela

El primer ministro canadiense Mark Carney habla durante una conferencia de prensa en Ottawa, Canadá, el jueves 25 de junio de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP) AP

Carney argumentó que la falta de una presencia diplomática obstaculiza la capacidad de Ottawa para ayudar a los canadienses en el extranjero y responder a crisis humanitarias, pese a los profundos desacuerdos con ambos gobiernos.

“El compromiso no es respaldo. Tener una embajada, tener servicios consulares en un país, no significa que respaldemos las políticas de ese país”, explicó.

Carney dijo que no contar con una presencia diplomática crea desafíos, y citó el caso de Venezuela, donde Canadá podría estar brindando asistencia más inmediata tras un sismo ocurrido la noche del miércoles.

Subrayó que aún no se ha tomado una decisión, pero indicó que esto debe cambiar.

“Avanzar hacia eso, a mi juicio, es una decisión que hay que tomar; es lo que necesitamos hacer”, comentó Carney sobre la reapertura de las embajadas.

El ex primer ministro conservador Stephen Harper cerró la embajada de Canadá en Teherán en 2012, rompió relaciones diplomáticas y ordenó a los diplomáticos iraníes que se marcharan, al acusar a la República Islámica de ser la amenaza más significativa para la paz mundial.

Canadá suspendió las operaciones en su embajada en Venezuela en 2019, al afirmar que el régimen del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro no renovaría las visas de sus diplomáticos.

“Hay una serie de países con los que no coincidimos, por decirlo suavemente, en los que no tenemos representación en el país" destacó Carney. "Y eso nos pone en desventaja, ante todo, para ayudar a los canadienses que están en esos países”.

Carney dijo que, en cierto nivel, hay muy buenas razones para ello, pero que significa que Canadá no está cumpliendo una responsabilidad básica del gobierno.

“Hay una crisis humanitaria en Venezuela y existe la necesidad de actuar muy rápidamente, así que en mi opinión debemos cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas”, declaró.

Carney también dijo que el presidente estadounidense Donald Trump lo llamó el miércoles para hablar sobre la cumbre de la OTAN del próximo mes, así como sobre la situación en Irán y Oriente Medio. Señaló que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y otras personas participaron en la llamada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP