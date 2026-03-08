americateve

Carney convoca elecciones especiales en 3 distritos canadienses, podría lograr mayoría

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense Mark Carney convocó el domingo elecciones especiales para tres distritos que, si su partido gana, darán a los liberales un gobierno de mayoría.

ARCHIVO - Miembros del Parlamento se ponen de pie para un momento de silencio en la Cámara de los Comunes, en Parliament Hill, en Ottawa, Ontario, el 24 de febrero de 2026. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP, archivo)
El primer ministro anunció que los votos se emitirán el 13 de abril en los distritos del área de Toronto de Scarborough Southwest y University-Rosedale, y en la circunscripción del área de Montreal de Terrebonne.

Se considera que los distritos de Toronto son escaños seguros para los liberales, y Terrebonne se considera una contienda reñida.

Los liberales tienen actualmente 169 miembros del Parlamento en la Cámara de los Comunes, pero necesitan 172 para asegurar un gobierno de mayoría, lo que les permitirá aprobar cualquier proyecto de ley sin el apoyo de un partido de oposición.

Tres diputados conservadores de la oposición, Chris d’Entremont, Michael Ma y Matt Jeneroux, desertaron de su partido para unirse a los liberales en los últimos meses.

Jeneroux mencionó que el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial en Davos lo ayudó a decidirse a unirse a los liberales. Carney condenó la coerción económica de las grandes potencias contra países más pequeños y recibió elogios y atención generalizados por sus declaraciones, eclipsando al presidente estadounidense Donald Trump en el encuentro.

La Corte Suprema anuló recientemente la victoria de los liberales por un voto en las elecciones federales en Terrebonne, luego que el candidato del Bloque Quebequés, con sede en Quebec, impugnara los resultados cuando una simpatizante se quejó de que intentó votar por correo usando una boleta especial que no fue contabilizada.

Si los liberales ganan las tres elecciones parciales, el presidente de la Cámara de los Comunes, Francis Scarpaleggia, aún tendrá que emitir votos de desempate para garantizar que se apruebe la legislación del gobierno.

Carney ha desplazado a los liberales hacia el centro desde que reemplazó a Justin Trudeau como primer ministro en 2025 y ganó las elecciones nacionales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

