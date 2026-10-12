Carmelo Anthony respalda a los Knicks tras pausar negociaciones de contratos para enfocarse en jugar

ARCHIVO - Foto del 2 de marzo del 2026, el exjugador Carmelo Anthony asiste al encuentro del Mist BC ante Breeze del torne femenino de 3 x 3. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) AP

Karl-Anthony Towns y Josh Hart son elegibles para extensiones, pero las conversaciones no avanzaban. Los Knicks manifestaron la semana pasada que pondrían en pausa las discusiones hasta más adelante en la temporada y dedicarían su atención por completo a defender su campeonato de la NBA.

Anthony, quien fue All-Star con los Knicks durante su carrera que lo llevó al Salón de la Fama, comentó el lunes que no le alarmaba lo que estaba escuchando de un equipo que debería estar disfrutando de tiempos felices.

“Creo que son tiempos más felices; solo pienso que ahora las cosas se mueven tan rápido que tienes la oportunidad de celebrar el campeonato y luego es como siempre, ¿no? Los negocios tienen que continuar”, expresó Anthony.

“Creo que fue importante para ellos detener las conversaciones y simplemente decir: ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso al final de la temporada”.

Anthony habló con NBC Sports, donde se prepara para su segunda temporada como analista del programa de estudio “NBA Showtime” de la cadena. Estará en el Madison Square Garden el 20 de octubre para ver a los Knicks izar su banderín de campeones cuando NBC transmita el partido inaugural de su temporada contra LeBron James y los 76ers de Filadelfia.

Towns es elegible para un contrato de cuatro años por 276 millones de dólares. Está previsto que gane 57 millones de dólares esta campaña y tiene una opción de jugador por 61,1 millones de dólares para 2027-28.

Se ha mostrado decepcionado por el avance de las conversaciones después de haber sido All-Star en ambas temporadas desde que llegó a Nueva York y les dijo a los reporteros que la declaración de los Knicks el viernes, en la que indicaban que cortaban las negociaciones, “fue una novedad para mí”.

Hart ganará 21 millones de dólares esta temporada y los Knicks tienen una opción para 2027-28 por 22,4 millones de dólares. Señaló que no estaba frustrado, pero anteriormente había apuntado lo que podría significar para los jugadores en la fecha límite de traspasos en febrero si no había avances.

Anthony estuvo representado por Leon Rose, quien ahora es el presidente de los Knicks, cuando fue traspasado a Nueva York en 2011. Un espectador frecuente durante la marcha del equipo hacia el título, cree que los jugadores y la directiva podrán resolver las cosas con respeto.

“Pero lo que vaya a pasar, pasará”, afirmó Anthony. “Pero ahora mismo, que lo principal sea lo principal, que es el baloncesto. Vamos a defender este campeonato. Y creo que ambas partes lo entienden”.

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FUENTE: AP