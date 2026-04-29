Carlos y Camila inician su visita a Nueva York en el memorial del 11-S

El rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila en la Casa Blanca en Washington el 27 de abril del 2026. (AP foto/Alex Brandon, Pool) AP

La parada formó parte de una apretada agenda por la ciudad a mitad del viaje de cuatro días de la pareja real para conmemorar 250 años de la independencia estadounidense. Es el primer viaje a la Gran Manzana de un monarca británico reinante desde que la reina Isabel II visitó la ciudad en 2010.

El rey y la reina llegaron en caravana y fueron recibidos por diversas autoridades en el memorial. Los acompañó el exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg mientras caminaban hacia uno de los parapetos que rodean las dos piscinas, donde figuran los nombres de las víctimas de los ataques. Carlos colocó flores sobre el parapeto.

El rey y la reina también tenían previsto reunirse con socorristas y con familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y otras autoridades también estuvieron en la ceremonia, que se realiza antes del 25º aniversario de los ataques.

Luego, la reina tiene programado visitar la Biblioteca Pública de Nueva York, donde entregará una nueva muñeca de Roo para sumarla a la célebre colección de peluches de Winnie-the-Pooh de la institución, mientras el querido personaje infantil cumple 100 años este año.

Las cinco muñecas que actualmente están en exhibición —Winnie-the-Pooh, Piglet, Tigger, Eeyore y Kanga— fueron la inspiración de los personajes de los libros infantiles de A.A. Milne. Pertenecieron al hijo del autor inglés, el Christopher Robin de la vida real, en la década de 1920. Las muñecas fueron donadas a la biblioteca en 1987 y son una pieza central de la colección de literatura infantil de la institución. Roo, en los libros, era un pequeño canguro marrón e hijo de Kanga.

El rey, por su parte, tenía previsto visitar una iniciativa de agricultura urbana que trabaja con jóvenes afectados por la inseguridad alimentaria, además de reunirse más tarde con líderes empresariales y financieros en Manhattan.

Luego la pareja real tiene previsto asistir a una recepción del King's Trust, una organización benéfica que Carlos fundó en 1976.

El viaje de cuatro días es la primera visita de Estado de Carlos a Estados Unidos desde que se convirtió en rey. Su madre, la reina Isabel II, realizó cuatro visitas de Estado al país norteamericano.

El rey y la reina se reunieron con el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump para tomar el té en la Casa Blanca el lunes.

Carlos y Trump mantuvieron una reunión a puerta cerrada en el Despacho Oval el martes. Luego, el rey pronunció un discurso ante el Congreso —el primero de un monarca británico desde que lo hizo su difunta madre en 1991—, seguido de una cena formal de Estado en la Casa Blanca.

Los monarcas tienen previsto hacer paradas en Virginia antes de concluir su visita a Estados Unidos de regreso en la Casa Blanca el jueves con una despedida formal de Trump. Luego, Carlos viajará solo a Bermudas en su primera visita como rey a un territorio británico de ultramar.

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El corresponsal Dave Collins contribuyó desde Hartford, Connecticut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP