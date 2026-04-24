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Carlos Rodón de los Yankees hará apertura de rehabilitación tras cirugía de codo

HOUSTON (AP) — El lanzador de los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón, tiene previsto hacer una apertura de rehabilitación con el equipo High-A Hudson Valley la noche del viernes.

ARCHIVO - El lanzador de los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón, lanza contra los Medias Rojas de Boston durante la primera entrada del segundo juego de una serie de comodines de la Liga Americana de béisbol, el 1 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo)
ARCHIVO - El lanzador de los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón, lanza contra los Medias Rojas de Boston durante la primera entrada del segundo juego de una serie de comodines de la Liga Americana de béisbol, el 1 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) AP

Rodón comenzó la temporada en la lista de lesionados de 15 días mientras se recuperaba de una cirugía en el codo izquierdo el pasado octubre. Sufrió un contratiempo a finales de marzo cuando sintió tirantez en el isquiotibial derecho mientras lanzaba en el complejo de los Yankees en Florida.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, comentó antes del juego de la noche del viernes en Houston contra los Astros que creía que el zurdo de 33 años tendría un límite de lanzamientos alrededor de los 60 y tantos.

Rodón se recupera de una cirugía del 15 de octubre para extraer cuerpos libres en el codo izquierdo y rebajar un espolón óseo. Está en su cuarto año con los Yankees después de terminar 18-9 con efectividad de 3,09 en 33 aperturas la temporada pasada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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