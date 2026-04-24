Carlos Cortes lidera la lluvia de jonrones de los Athletics en triunfo 8-1 sobre Rangers

Compartir en:









Carlos Cortes de los Atléticos de Oakland reacciona mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador abridor de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, durante la primera entrada de un partido de béisbol el viernes 24 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

El batazo de Cortes en la primera entrada quedó entre los jonrones al primer lanzamiento conectados por el primer bate Nick Kurtz y Tyler Soderstrom. Cortes añadió un jonrón de tres carreras en la quinta, también ante Eovaldi, y Zack Gelof aportó un jonrón de dos carreras en la novena frente a Cal Quantrill.

El dominicano Luis Severino (1-2) permitió una carrera con seis hits en 6 2/3 entradas en el primer juego de una serie de tres entre equipos que compartían el liderato del Oeste de la Liga Americana al llegar al viernes. El doble con regla de terreno de Josh Jung en la cuarta entrada impulsó a Corey Seager para la carrera de Texas.

Eovaldi (2-4) permitió seis carreras en seis entradas.

Cortes, quien debutó en las Grandes Ligas el julio pasado a los 28 años, también conectó dos jonrones contra Cincinnati el 12 de septiembre de la temporada pasada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Compartir en:







