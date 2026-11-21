El español Carlos Alcaraz regresa una bola en las semifinales de las Finales de la ATP ante el estadounidense Ben Shelton el sábado 21 de noviembre del 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Aun así, el campeón de siete torneos de Grand Slam mostró un tenis sólido cuando más lo necesitaba.

Alcaraz se repuso de un marcador adverso para imponerse el sábado con esfuerzo al subcampeón del Abierto de Estados Unidos, Ben Shelton, por 3-6, 6-3, 7-6 (1) y alcanzar el partido por el título en las Finales ATP.

“Fue una gran batalla”, declaró Alcaraz. “El tercer set tuvo un gran nivel por parte de los dos. Juegos de primer nivel, puntos de primer nivel, grandes momentos destacados””.

Alcaraz amplió su racha de victorias a 13 partidos pese a que se lesionó el isquiotibial izquierdo durante el encuentro contra Daniil Medvedev en la fase de grupos.

“Mi tiempo de recuperación es realmente importante para recuperar mi cuerpo, recuperarme mentalmente y estar preparado para mañana”, señaló el español.

En la final del domingo, Alcaraz enfrentará al ganador de la otra semifinal, que se disputa más tarde, entre el número uno del ranking, Alexander Zverev, y Medvedev.

Alcaraz mejoró a 5-1 su registro en su carrera contra Shelton; la única derrota fue su memorable partido a cinco sets en el Abierto de Estados Unidos este año, que terminó a las 3:33 de la mañana

Alcaraz intenta ganar el trofeo en las Finales por primera vez tras perder hace un año ante Jannik Sinner en el partido por el campeonato.

Sinner terminó esta temporada antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla derecha.

Alcaraz también tiene previsto jugar con España la Final 8 de la Copa Davis la próxima semana en la cercana Bologna. Pero indicó que está evaluando su estado día a día debido a su lesión.

Shelton empezó al ataque

Shelton tomó la iniciativa al inicio, al lograr un audaz punto ganador con una volea de derecha en suspensión en el primer juego y luego se agachó para devolver el primer saque de Alcaraz con un ganador de derecha en el siguiente juego para quebrar.

Alcaraz quebró tarde en el segundo set y luego cerró el set intermedio con una dejada que preparó un passing de revés.

Cuando Shelton ejecutó una volea dejada de derecha en extensión a mitad del tercer set, Alcaraz —conocido por ese tipo de golpes— respondió con un pulgar arriba.

Luego Shelton conectó cuatro aces para mantener su servicio y ponerse 5-4 en el tercero.

Dos aces consecutivos y dos errores clave de Shelton al inicio del desempate pusieron a Alcaraz en control, y el español lo cerró con un ganador de devolución de revés con efecto, paralelo a la línea, en su primer punto de partido.

Historial Zverev-Medvedev

Medvedev tiene ventaja de 14-8 en sus enfrentamientos con Zverev, y su 23er partido será el que más se haya disputado entre jugadores en activo, superando los 22 entre Novak Djokovic y Marin Cilic.

Zverev venció a Medvedev en su primer partido ATP en San Petersburgo, Rusia, hace una década.

Este es su primer enfrentamiento este año y su primer duelo con Zverev como número 1 del ranking.

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FUENTE: AP