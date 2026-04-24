Carlos Alcaraz se perderá Roland Garros por lesión de muñeca

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Alcaraz publicó en X el viernes que tampoco jugaría el previo Abierto de Italia, en Roma, que también conquistó el año pasado.

El número 2 del ranking se lesionó este mes en el Abierto de Barcelona durante su victoria en primera ronda. Se retiró al día siguiente.

Se bajó del Abierto de Madrid de esta semana y asistió a los Premios Laureus del Deporte Mundial en Madrid el lunes con la muñeca inmovilizada. Alcaraz fue nombrado deportista mundial del año.

Alcaraz confirmó que no iría a París después de someterse a más pruebas médicas el viernes.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros", escribió en X.

"A la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, añadió.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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