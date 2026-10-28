Caribes suma su cuarta victoria consecutiva y asume el liderato en Venezuela

Caribes tomó ventaja desde la primera entrada con el cuadrangular de Valera con las bases llenas y agregó tres carreras en la segunda, dos gracias al cuarto jonrón de González esta temporada. Omar Alfonzo y Carlos Mendoza también conectaron cuadrangulares solitarios, mientras Romer Cuadrado terminó con tres hits y Mendoza bateó de 3-3, con dos carreras anotadas.

En Valencia, los Tiburones de La Guaira desplegaron una ofensiva de 17 imparables, incluidos siete en una quinta entrada de siete carreras, para aplastar 10-2 a los Navegantes del Magallanes. Jorge Barrosa, Daniel Montaño y Javier Rivas conectaron tres hits cada uno, mientras Juniel Querecuto impulsó dos carreras y Jurickson Profar aportó dos imparables y una producida.

En Margarita, David Peralta conectó un grand slam en el sexto inning para coronar un ataque de seis carreras con el que los Bravos de Margarita derrotaron 9-5 a los Cardenales de Lara. Peralta terminó de 3-3, con cuatro impulsadas, mientras Diosbel Arias produjo tres anotaciones y José Martínez aportó dos imparables y una remolcada.

Leo Heras y Albert Lara conectaron cuadrangulares solitarios, siete lanzadores se combinaron para una blanqueada de seis hits y los Algodoneros de Guasave derrotaron 5-0 a los Mayos de Navojoa para mejorar su marca a 9-3 en la Liga Mexicana del Pacífico. Heras abrió la pizarra con un jonrón en la segunda entrada y Lara disparó otro en la quinta, ambos ante el abridor R.J. Martínez, quien permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias, en cuatro entradas y un tercio.

Guasave amplió su ventaja con tres anotaciones en el cuarto inning y terminó con nueve imparables, encabezados por Heras y Lara, quienes batearon de 3-2 y de 4-2, respectivamente. Kevin Abel abrió por los Algodoneros y lanzó cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras, aunque concedió seis bases por bolas. El bullpen completó la blanqueada.

En Nayarit, Albert Fabian conectó un sencillo para romper un empate en el séptimo episodio y los Jaguares doblegaron 2-1 a las Águilas de Mexicali. Joel Flores también conectó un doble remolcador de una carrera por Nayarit.

En Ciudad Obregón, los Yaquis atacaron con cinco carreras en la cuarta entrada y derrotaron 6-1 a los Tomateros de Culiacán, apoyados en una sólida apertura del cubano Odrisamer Despaigne, quien permitió una carrera y tres imparables en seis episodios. José Cardona y Marco Vargas impulsaron dos carreras cada uno, mientras Sebastián Elizalde produjo otra. Luis Urías conectó un cuadrangular solitario en la quinta entrada para completar la ofensiva de Obregón.

En Zapopan, los Charros de Jalisco firmaron siete carreras en la primera entrada, impulsados por un jonrón de tres anotaciones de Tirso Ornelas y otro de dos de José Ángel Ceceña, para derrotar 8-5 a los Cañeros de Los Mochis. Reynaldo Rodríguez encabezó la ofensiva con tres imparables y tres producidas, mientras Ornelas y Ceceña remolcaron tres y dos, respectivamente.

En Hermosillo, Orlando Piña conectó un cuadrangular de dos carreras en la parte alta de la novena entrada para concretar la remontada y los Venados de Mazatlán doblegaron 7-6 a los Naranjeros.

Mal clima suspende jornada en Dominicana

En República Dominicana, la Liga de Béisbol Profesional anunció la suspensión de los tres partidos programados para el martes debido al mal tiempo que azota distintas regiones del país.

Los encuentros pospuestos fueron Toros del Este-Tigres del Licey en Santo Domingo, Leones del Escogido-Gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís, y Águilas Cibaeñas-Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís.

De acuerdo con un comunicado publicado en la web de la LIDOM, las nuevas fechas de los encuentros se anunciarán más adelante.

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FUENTE: AP