Caribes hilvanan 5 triunfos y lideran en Venezuela

Merced a su quinta victoria consecutiva, los Caribes mejoraron su marca a 11-3 y se mantuvieron al frente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Las Águilas llegaron a la sexta entrada con una ventaja de 2-1 y ampliaron la diferencia a 4-1 con un jonrón de dos carreras de Gabriel Martínez. Sin embargo, los Caribes respondieron con un ataque de cinco anotaciones en el cierre del episodio, en el que Cuadrado disparó su segundo cuadrangular de la temporada.

Gabriel González conectó un doble productor y Pérez añadió un sencillo impulsor para completar la remontada.

En Caracas, Lenyn Sosa conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, mientras Aldrem Corredor impulsó dos anotaciones y los Leones derrotaron 9-2 a los Tiburones de La Guaira. Corredor y Víctor Bericoto conectaron dos imparables cada uno, mientras que Yonathan Daza aportó un triple productor.

Los Cardenales de Lara doblegaron 9-3 a los locales Bravos de Margarita. Jesús Bastidas conectó un jonrón de dos carreras y Diego Castillo aportó un triple productor de otras dos.

Lara llegó a la séptima entrada en desventaja de 2-0, luego que el abridor Luis Escobar lo mantuvo sin anotaciones durante seis episodios, pero respondió con cuatro carreras en la séptima, una en la octava y otras cuatro en la novena.

En Maracay, Rougned Odor impulsó tres carreras y Carlos Rodríguez conectó dos imparables en la victoria de los Navegantes del Magallanes por 6-4 sobre los Tigres de Aragua. Thairo Estrada y Leandro Pineda aportaron una impulsada cada uno.

Leones hilan 4 victorias en Dominicana

Los Leones del Escogido prolongaron su recuperación después de un complicado inicio de temporada al derrotar 6-3 a las Águilas Cibaeñas, con una destacada actuación de José Marmolejos, quien conectó un sencillo productor de dos carreras en la octava entrada.

Fue la cuarta victoria de los Leones en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Las Águilas tomaron ventaja de 3-1 en la tercera entrada, gracias a un triple de dos carreras de Steward Berroa y un elevado de sacrificio de Luis Liberato. Sin embargo, los Leones descontaron en la cuarta con un elevado de sacrificio de Vidal Bruján y empataron en la quinta mediante un sencillo productor de Junior Lake.

Sócrates Brito impulsó la carrera de la ventaja con un rodado en la séptima, antes de que Marmolejos remolcara a Jason Schiavone y Bruján en la octava para poner cifras definitivas.

En San Pedro de Macorís, Mel Rojas Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y seis lanzadores se combinaron para una blanqueada de cuatro imparables, con la que los Tigres del Licey derrotaron 3-0 a las Estrellas Orientales.

Rojas Jr. disparó su primer cuadrangular de la temporada con dos corredores en base y dos outs, para producir todas las anotaciones del encuentro

En La Romana, Ronny Simon conectó su segundo cuadrangular de la temporada, anotó tres carreras y los Toros del Este blanquearon 6-0 a los Gigantes del Cibao.

Juan Brito también produjo una carrera con un elevado de sacrificio. Gilberto Celestino completó la ofensiva con un sencillo que permitió anotar a Simon en la sexta entrada.

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FUENTE: AP