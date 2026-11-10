Cardinals ponen a quarterback Gardner Minshew en lista de lesionados y abren paso a novato

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Asimismo, los Cardinals (3-6) colocaron al receptor Michael Wilson (cuello) en la lista de lesionados. Minshew y Wilson se lesionaron durante la derrota sufrida el domingo por 17-3 ante los Seahawks de Seattle.

Minshew completó 21 de 30 pases para 166 yardas el domingo, una semana después de reemplazar al ineficaz Jacoby Brissett y conducir a los Cardinals a una remontada de 14 puntos para vencer a los Cowboys de Dallas. Minshew fue elegido como titular tras ese partido y Brissett fue traspasado a los Ravens de Baltimore.

Ahora que Minshew está lesionado, el equipo cuenta con Beck, quien lució impresionante durante la pretemporada, pero no ha jugado en un partido de temporada regular. Arizona también anunció que firmó al quarterback Josh Johnson, de 40 años, procedente del equipo de prácticas de los Bengals de Cincinnati

Beck, de 24 años, fue seleccionado en la tercera ronda procedente de Miami, donde llevó a los Hurricanes al partido por el título en su temporada de último año antes de perder ante Indiana.

Arizona intentará cortar su racha de 10 derrotas consecutivas en casa el domingo, cuando reciba a los Rams de Los Ángeles.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP