Cardinals pierden al receptor abierto Michael Wilson toda la temporada por fractura de cuello

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El receptor de los Cardinals de Arizona Michael Wilson corre con el balón en el encuentro ante los Seahawks de Seattle el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

El entrenador de primer año Mike LaFleur hizo el sorpresivo anuncio el lunes y explicó que la lesión ocurrió en la cuarta jugada del partido y que Wilson jugó a pesar de ello. Wilson terminó con seis recepciones para 60 yardas en la derrota del equipo por 17-3.

“Él dijo (durante el partido) que como que tenía un tirón en el cuello, pero es tan guerrero que no le dimos mucha importancia”, indicó LaFleur. “Luego, obviamente, cuando se le pasó la adrenalina y le hicieron las pruebas hoy, fue cuando lo supimos”.

LaFleur también indicó que al quarterback Gardner Minshew le están realizando pruebas en su brazo de lanzar, que le está molestando, y que el equipo debería saber más sobre su situación más adelante esta semana. Si Minshew no puede jugar este fin de semana, se abriría la puerta para que el novato Carson Beck tenga su primera participación en un partido de temporada regular de la NFL.

Beck fue seleccionado en la tercera ronda procedente de Miami.

Wilson es segundo en el equipo con 546 yardas por recepción y dos touchdowns, pese a haber jugado con dos costillas fracturadas. El jugador de 26 años —seleccionado en la tercera ronda procedente de Stanford en 2023— tuvo la temporada pasada su primera campaña de 1.000 yardas.

Los Cardinals han perdido ahora a sus tres principales receptores: dos por lesiones y uno por un traspaso. Kendrick Bourne se perderá el resto del año por una lesión en el tobillo, mientras que el exseleccionado de primera ronda Marvin Harrison Jr. fue traspasado a los Texans de Houston el mes pasado.

Arizona (3-6) intentará cortar una racha de 10 derrotas consecutivas en casa cuando reciba el domingo a los Rams de Los Ángeles. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP