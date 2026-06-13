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Cardenales con jonrones de Blaze Jordan e Iván Herrera vencen 9-6 a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Blaze Jordan conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y el panameño Iván Herrera la sacó dos veces por los Cardenales de San Luis el sábado en una victoria impulsada por el poder de 9-6 sobre los Mellizos de Minnesota.

Blaze Jordan, de los Cardenales de San Luis, celebra el primer jonrón de su carrera contra los Mellizos de Minnesota durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el sábado 13 de junio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn)
Blaze Jordan, de los Cardenales de San Luis, celebra el primer jonrón de su carrera contra los Mellizos de Minnesota durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el sábado 13 de junio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Herrera y Jordan Walker pegaron jonrones consecutivos ante el relevista Justin Lawrence que rompieron el empate en la séptima entrada, y luego Jordan siguió con un cuadrangular de tres carreras contra Travis Adams. Lawrence (0-3) permitió cuatro hits seguidos después de ponchar a los dos primeros bateadores.

Herrera puso en marcha a los Cardenales con un jonrón de dos carreras después de que Masyn Winn abrió el juego con una base por bolas ante Connor Prielipp, quien se recuperó de un déficit de 4-0 para completar seis entradas.

Byron Buxton y Royce Lewis conectaron jonrones por los Mellizos en la cuarta entrada y Luke Keaschall pegó un cuadrangular de dos carreras en la quinta ante el abridor Matthew Liberatore para igualar el juego.

Matt Svanson (2-1) retiró a los cinco bateadores que enfrentó en relevo de Liberatore. El cerrador habitual Riley O'Brien dio base por bolas para llenar las bases al inicio de la novena antes de recuperarse para terminarla permitiendo apenas una carrera.

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FUENTE: AP

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