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Cardenales evitan barrida en la serie al vencer 12-10 a Reales con par de jonrones de JJ Wetherholt

ATLANTA (AP) — JJ Wetherholt conectó dos jonrones y remolcó tres carreras, mientras los Cardenales de San Luis evitaron una barrida en la serie con una victoria 12-10 sobre los Reales de Kansas City el domingo.

Iván Herrera (48), de los Cardenales de San Luis, celebra con JJ Wetherholt (26) después de batear un jonrón de tres carreras durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 21 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
Iván Herrera (48), de los Cardenales de San Luis, celebra con JJ Wetherholt (26) después de batear un jonrón de tres carreras durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 21 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Masyn Winn pegó un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada de cinco anotaciones de los Cardenales, y el panameño Iván Herrera conectó un vuelacercas de tres carreras en la quinta para tomar ventaja de 12-7.

Wetherholt se fue de 5-3 con un jonrón para abrir el juego y un cuadrangular de dos carreras en la segunda. Winn también conectó un sencillo productor en la segunda para totalizar cuatro carreras impulsadas.

Lars Nootbaar y Alec Burleson conectaron sencillos productores, mientras San Luis logró un máximo de temporada con 16 imparables.

Los Reales reaccionaron después de llegar a la parte baja de la segunda entrada abajo 9-2.

Nick Loftin y Jac Caglianone conectaron jonrones de dos carreras para acercar a su equipo 9-6 en la segunda. El tablazo de Caglianone, de 444 pies y que cayó en el segundo nivel de la fuente del Kauffman Stadium en el jardín derecho, extendió su racha de cuadrangulares a tres juegos. Caglianone pegó un vuelacercas solitario en la novena, el 12do del año —líder del equipo—.

El venezolano Salvador Pérez conectó un sencillo productor en la cuarta. Carter Jensen pegó un jonrón solitario en la sexta. Pérez anotó en la novena tras una jugada de selección, al evitar el toque y pisar el plato.

El abridor de San Luis, Dustin May, permitió seis carreras en dos entradas. Los Cardenales utilizaron a siete relevistas, y Gordon Graceffo (5-1) lanzó una entrada para acreditarse la victoria.

Stephen Kolek (4-2) permitió nueve carreras con nueve hits, además de una base por bolas, y golpeó a un bateador, en 1 1/3 entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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