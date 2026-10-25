Cardenales encadenan cuatro victorias y toman el liderato en Venezuela

Los Tigres tomaron ventaja en la segunda entrada, cuando Jermaine Palacios anotó tras un error del primera base Rangel Ravelo, pero Lara empató en la tercera con un sencillo productor de Yonny Hernández y tomó la delantera en la cuarta con un doble de Carlos Colmenárez. Vásquez amplió la diferencia a 5-1 con su segundo cuadrangular de la temporada en la quinta entrada, llevándose por delante a Spencer Packard y Carlos Pérez.

En Maracaibo, Carlos Mendoza conectó un doble con las bases llenas que impulsó tres carreras en la novena entrada y los Caribes de Anzoátegui derrotaron 9-3 a las Águilas del Zulia. El encuentro permaneció empatado 2-2 hasta la octava, cuando Herlis Rodríguez produjo dos anotaciones con un sencillo. Los Caribes agregaron cinco carreras en la novena, tres de ellas con el batazo de Mendoza, quien terminó con cuatro impulsadas, para sellar el triunfo.

En Maracay, Keiner Delgado conectó un jonrón solitario y Jhonny Level disparó un triple productor para encabezar la victoria de las Águilas del Zulia por 6-1 sobre los Bravos de Margarita. Las Águilas tomaron ventaja con dos carreras en la segunda entrada y ampliaron la diferencia a 4-1 en la tercera, con un doble de Arón Estrada y un sencillo remolcador de Luis Castro.

Raimel Tapia, Leo Bernal y César Prieto conectaron cuadrangulares para encabezar una ofensiva de 12 carreras con la que las Estrellas Orientales derrotaron 12-6 a los Gigantes del Cibao en la Liga Dominicana de Béisbol. Las Estrellas anotaron seis veces en las primeras tres entradas y, después de que los Gigantes se acercaron a una carrera, aseguraron la victoria con un ataque de cuatro anotaciones en el octavo episodio.

Los Gigantes habían remontado una desventaja de 2-0 con tres carreras en el cierre de la primera entrada. Sin embargo, las Estrellas recuperaron la ventaja en la segunda con un cuadrangular de dos carreras de Tapia y ampliaron la diferencia a 6-3 en la tercera con un sencillo remolcador de Aaron Schunk.

Bernal abrió la octava con un jonrón solitario y Harold Ramírez añadió un sencillo productor, antes de que un rodado de Óscar González permitiera anotar otras dos carreras. Prieto disparó un cuadrangular en la novena y Josh Lester anotó con un lanzamiento descontrolado para completar la docena de carreras.

En La Romana, Andy Ibáñez conectó un doble con las bases llenas y produjo cuatro carreras para encabezar la victoria de los Leones del Escogido por 15-11 sobre los Toros del Este. Los Leones anotaron cuatro carreras en la cuarta entrada y cinco en la sexta, cuando Jason Schiavone impulsó dos con un doble y John Gil, José Marmolejos y Junior Lake añadieron una cada uno. Por los Toros, Jesús Sánchez produjo cuatro carreras, mientras Pedro Severino y Francisco Urbaez conectaron jonrones consecutivos en la novena entrada para cerrar un encuentro en el que ambos equipos sumaron 26 anotaciones.

En Santo Domingo, Jorge Bonifacio conectó un triple productor de tres carreras y Raynel Delgado impulsó otras dos con un sencillo para encabezar la victoria de las Águilas Cibaeñas por 9-5 sobre los Tigres del Licey. Las Águilas anotaron cuatro carreras en la sexta entrada y tres en la séptima, cuando Bonifacio disparó su batazo con las bases llenas. Steward Berroa y Luis Liberato anotaron tres carreras cada uno, mientras Jesús Made produjo tres por el Licey.

En Valencia, los Cardenales de Lara anotaron cinco carreras en la décima entrada para derrotar 8-3 a los Navegantes del Magallanes. Wilfredo Tovar rompió el empate 3-3 con un sencillo productor, José Rondón recibió una base por bolas con las bases llenas y Lenyn Sosa añadió otra carrera con un sencillo, antes de que Brainer Bonaci coronara el ataque con un imparable que impulsó dos anotaciones. Tovar terminó con dos carreras producidas, mientras Rusber Estrada y Renato Núñez conectaron cuadrangulares por los Navegantes.

Algodoneros vencen a Tomateros y empatan liderato en la LMP

Los Algodoneros de Guasave anotaron dos carreras en la tercera entrada para tomar una ventaja que conservaron hasta el final y derrotaron 4-2 a los Tomateros de Culiacán, con lo que mejoraron su marca a 8-3 y alcanzaron el liderato de la Liga Mexicana del Pacífico.

Víctor Labrada conectó un sencillo productor para empatar el encuentro 2-2 en la tercera entrada, y Juan Mora anotó la carrera de la ventaja en una jugada de doble matanza. Los Tomateros habían tomado ventaja con un cuadrangular solitario de Luis Verdugo en la primera entrada y un sencillo remolcador de Edgar Robles en la segunda.

Guasave agregó una carrera en la novena, cuando Kristian Delgado se embasó por un error del campocorto Luis Verdugo que permitió anotar a Yael Romero. Mora terminó con dos imparables y dos carreras anotadas, mientras Labrada conectó dos hits y produjo una carrera. El relevo de los Algodoneros limitó a Culiacán a un imparable durante las últimas cuatro entradas.

En Zapopan, los Venados de Mazatlán anotaron tres carreras en la novena entrada para derrotar 5-4 a los Charros de Jalisco. Con dos outs y las bases llenas, Ramón Ríos conectó un rodado que el segunda base Connor Hollis no pudo controlar, lo que permitió anotar dos carreras y dio la ventaja a Mazatlán. Orlando Piña produjo otra anotación al recibir una base por bolas con las bases llenas. Los Charros habían tomado ventaja con un ataque de tres carreras en la sexta entrada, encabezado por sencillos productores de Jacob Robson y Christian Morales.

En Mexicali, Alex Mejía conectó un sencillo productor en la undécima entrada para dar a las Águilas una victoria de 6-5 sobre los Naranjeros de Hermosillo. Los locales habían tomado ventaja de 3-2 en la segunda entrada con un jonrón de dos carreras de Andrés Sosa, pero Phillip Evans puso adelante a Hermosillo con otro cuadrangular de dos anotaciones en la octava. Mexicali empató en la novena con un sencillo de Luis Durango y ambos equipos intercambiaron carreras en la décima, antes de que Mejía decidiera el encuentro con el imparable que permitió anotar a Yadir Drake.

En Navojoa, Nick Senzel conectó dos dobles, produjo una carrera y anotó otras dos para encabezar la victoria de los Mayos por 5-0 sobre los Jaguares de Nayarit. José Gaitán abrió la pizarra con un sencillo productor en la tercera entrada y Marco Chicuate amplió la ventaja en la cuarta, antes de que Senzel impulsara otra anotación con un doble en la sexta.

En Ciudad Obregón, Randy Romero conectó un elevado de sacrificio en la décima entrada para impulsar la carrera con la que los Cañeros de Los Mochis derrotaron 2-1 a los Yaquis. Cal Mitchell adelantó a los locales con un cuadrangular solitario en la primera entrada, pero Asael Sánchez empató el encuentro con otro jonrón en la segunda.

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FUENTE: AP