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Caravana motorizada en Venezuela pide “retorno seguro" de líder opositora Machado

CARACAS (AP) — Seguidores de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se movilizaron el domingo en una caravana motorizada en varias ciudades de Venezuela exigiendo su “regreso seguro” y un cronograma para eventuales elecciones presidenciales en el país sudamericano.

Partidarios de la líder opositora María Corina Machado se manifiestan para exigir su regreso al país y la celebración de elecciones inmediatas, en Los Teques, Venezuela, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey)
Partidarios de la líder opositora María Corina Machado se manifiestan para exigir su regreso al país y la celebración de elecciones inmediatas, en Los Teques, Venezuela, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey) AP

La rodada fue convocada como parte de una serie de movilizaciones impulsadas en los últimos días por Vente Venezuela, plataforma política de Machado, en medio de las denuncias de su equipo de varios intentos frustrados de retorno a Caracas.

Machado salió al exilio en diciembre de 2025 en un operativo secreto tras permanecer casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Actualmente reside en Panamá.

“La unidad (de la oposición) exige el regreso de María Corina Machado, que vengan elecciones presidenciales, que saquen en libertad a todos los presos políticos”, expresó el aliado político de Machado, Juan Pablo Guanipa, cuando participaba en la caravana.

Al unísono de las bocinas de motocicletas y ondeando las banderas, tricolor del país y azul de Vente Venezuela, los manifestantes lanzaban consignas por la “libertad” y en favor de su retorno.

“Esperamos que este proceso de transición nos lleve a unas elecciones presidenciales y consolidemos un Estado libre y democrático”, comentó a The Associated Press, Anthony Romero, líder de Vente Venezuela en el estado de Miranda.

“Voy a regresar muy pronto a mi país”, afirmó la víspera la política en un foro virtual en que pidió a sus seguidores elevar la voz “con más fuerza que nunca” sobre la urgencia, dijo, de “un proceso electoral en el cual todos los venezolanos podamos expresarnos libremente”.

El viernes, el titular del Legislativo y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, negó supuestos bloqueos del oficialismo para un eventual retorno de Machado.

“No vale, por Dios”, reaccionó ante la consulta de la prensa, tras el cierre del segundo ciclo de conversaciones con la asamblea opositora de 2015.

En el marco de ese diálogo, organismos de defensa de derechos humanos señalaron el sábado que 39 presos han sido excarcelados, en las últimas horas, de los cuales 22 habrían sido detenidos por motivos políticos.

Contrario a lo esperado por la oposición venezolana, el presidente estadounidense Donald Trump —a quien Machado entregó la insignia del Nobel de La Paz— y altos funcionarios de su gobierno han elogiado la gestión de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la intervención militar que defenestró a Nicolás Maduro.

FUENTE: AP

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