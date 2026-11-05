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Capturan en Guatemala a hombre acusado de encabezar una estructura local del narcotráfico

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala anunciaron el jueves la detención de Horst Walter Overdick Mejía, alias “El Tigre”, un hombre acusado de ser el cabecilla de un grupo local del narcotráfico.

La detención se llevó a cabo en el departamento de Alta Verapaz, al norte de la capital guatemalteca.

La fiscalía dijo que Overdick Mejía está acusado de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como de asociaciones delictivas.

“De acuerdo con la investigación, Overdick Mejía lidera una organización criminal denominada ‘Los Tigres’, dedicada a coordinar el traslado y la comercialización de sustancias ilícitas en los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz”, expresó la fiscalía en redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación indicó que “el detenido tenía una orden de aprehensión por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Se incautaron dos armas y un vehículo. Además, registra antecedentes por una orden de captura con fines de extradición" hacia Estados Unidos, "por delitos relacionados con el narcotráfico”.

Previamente, Overdick Mejía fue capturado en 2012, también por delitos relacionados con el trasiego de drogas. Según investigaciones oficiales, el detenido fue uno de los enlaces del temido cártel mexicano de Los Zetas, a quienes habría beneficiado con sus contactos locales.

Al principio de su gestión en 2024, el presidente Bernardo Arévalo dijo que una de las prioridades de su gobierno sería el combate al narcotráfico.

FUENTE: AP

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