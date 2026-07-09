Capturan en Ecuador a 18 supuestos miembros de red transnacional de tráfico de drogas y armas

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Agentes antidrogas seguían la pista de la agrupación transnacional desde que entre 2020 y 2021 pretendió traficar 7,5 toneladas de cocaína —que fueron decomisadas— hacia Europa, informó en una rueda de prensa el comandante de policía de la zona costera, general William Villarroel. El grupo ilegal operaba en Ecuador desde 2019, precisó.

Uno de los capturados durante los 14 allanamientos realizados en cuatro provincias ecuatorianas fue un albanés identificado como Daci P. quien, según Villarroel, coordinaba la logística. Esto incluía la compra de droga en Colombia y el paso de fronteras y controles hasta llegar a los puertos del Pacífico ecuatoriano para contaminar contenedores con productos de exportación, explicó el jefe policial.

El detenido está vinculado con un ciudadano de nacionalidad polaca con orden de captura internacional, identificado como Jakimiec T., requerido por su país por tráfico de armas, relató el comandante Villarroel. El resto de los capturados son ecuatorianos.

La Fiscalía indicó en un comunicado que los acusados fueron trasladados ante un juez para una audiencia de formulación de cargos.

Ecuador es considerado por las autoridades como un centro logístico dentro de la cadena del narcotráfico, donde se acopia, almacena y distribuye la droga que ingresa especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde sus puertos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La penetración de la mafia albanesa en Ecuador fue detectada varios años atrás en operativos contra redes de lavado de activos y tráfico de drogas.

Ecuador incautó 214 toneladas de drogas en 2025 y 80 en lo que va de 2026, según las autoridades. FUENTE: AP