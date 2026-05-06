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Capturan en Colombia a señalada hermana de uno de los fundadores del Tren de Aragua

BOGOTÁ (AP) — La policía colombiana informó el miércoles la captura de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, a quien identificaron como hermana de alias “Larry Changa”, uno de los presuntos fundadores de la banda transnacional Tren de Aragua.

Hernández fue capturada en un operativo realizado en Medellín, en el noroeste del país, con apoyo del FBI, según indicó la policía. Es requerida por una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

La policía indicó en un comunicado que la cercanía familiar con Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, le otorgaba a la detenida “una posición de máxima confianza y mando dentro de la red”, en la que presuntamente participaba en el direccionamiento operacional y financiero de la banda.

“Se le atribuye la articulación de redes para el transporte y distribución de sustancias ilícitas a nivel internacional, así como la administración de los recursos económicos derivados del narcotráfico", señaló la policía, indicando que el dinero era reinvertido para "consolidar la expansión del Tren de Aragua en América Latina y los Estados Unidos”.

Estados Unidos designó al Tren de Aragua, que se originó en una prisión en Venezuela, como una organización terrorista y la ha señalado de generar violencia y traficar drogas en ese país. Además, ha impuesto sanciones contra personas presuntamente vinculados a la banda y ofrecido millonarias recompensas por información que conduzca al arresto o condena de sus líderes.

La policía colombiana aseguró que Hernández también es de interés de las autoridades de Perú y México por su presunta vinculación en delitos de proxenetismo.

Hernández fue dejada a disposición de la dirección de asuntos internacionales de la fiscalía colombiana mientras se ponen en marcha los trámites para su eventual extradición a Estados Unidos.

FUENTE: AP

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