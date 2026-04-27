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Captura de presunto líder criminal desata quema de vehículos y bloqueos en el norte de México

CIUDAD VICTORIA, México (AP) — La captura de un supuesto líder criminal desató una ola de violencia en la ciudad mexicana de Reynosa, frente a Texas, donde hombres armados incendiaron vehículos, despojaron a los conductores de sus automóviles para bloquear avenidas y destruyeron múltiples cámaras de vigilancia del gobierno estatal.

Los ataques en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, comenzaron la noche del domingo y se prolongaron hasta el lunes. Aunque la ciudad fronteriza está muy distante de las tres sedes mexicanas de la Copa Mundial —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, los hechos empañan los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad en el país durante la justa deportiva que se disputará también en Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 julio.

A primera hora del lunes las autoridades aún trabajaban para retirar los escombros y el metal calcinado que quedaron esparcidos sobre el asfalto.

La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas indicó que todas las acciones criminales fueron una represalia directa por la detención de un líder criminal al que catalogó como un “objetivo prioritario”.

Una dependencia local de seguridad identificó al detenido como Alejandro Benavides, alias “Metro 9”, quien pertenecería a Los Metros, una escisión del Cártel del Golfo.

El detenido había lanzado un desafío público a las fuerzas de seguridad. Mediante pancartas colocadas en distintos puntos de la ciudad había advertido que destruiría cada una de las torres de vigilancia instaladas en Reynosa y sus alrededores.

La Vocería de Seguridad precisó que la captura fue ejecutada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con apoyo de miembros de la Guardia Nacional y del Ejército.

Desde temprano operadores de tractocamiones difundieron en las redes sociales un llamado a la población a no acercarse a la zona, pues las autoridades todavía estaban removiendo los escombros y restos de los vehículos calcinados.

De forma simultánea, algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas en Reynosa y las localidades vecinas de Camargo y Miguel Alemán.

Reynosa es considerada una de las ciudades más azotadas por la violencia en México debido a la pugna interna que mantienen distintas células del Cártel del Golfo. Una de esas facciones sostiene una alianza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha recrudecido la disputa por el control del corredor fronterizo.

El pasado 22 de febrero se desató una ola de violencia en al menos 20 estados de México tras el abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado occidental de Jalisco.

FUENTE: AP

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