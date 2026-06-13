Capitán de Turquía afirma que su equipo "dominará" a Australia en su duelo del Mundial

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El turco Hakan Calhanoglu durante la práctica de su selección, el viernes 12 de junio de 2026, en Vancouver, Canadá. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) AP

“Creo que dominaremos el partido (del sábado), porque tenemos más cualidades y un equipo más talentoso", declaró Calhanoglu sobre Australia, el rival de Turquía. "Ya veremos qué pasa”.

Turquía ha tenido su cuota de éxitos a nivel continental durante buena parte de este siglo, pero no logró clasificar a ninguna de las últimas cinco ediciones del Mundial. Australia disputa su sexta Copa del Mundo consecutiva y avanzó a la fase de eliminación directa en Qatar en 2022.

“Tiene derecho a opinar", señaló el mediocampista australiano Aiden O’Neill, sobre las declaraciones de Calhanoglu. "Nosotros también tenemos jugadores de calidad, así que estamos listos”.

Calhanoglu, un mediocampista de 32 años que ganó el título de la Serie A con el Inter de Milán, y el técnico turco Vincenzo Montella también elogiaron a los Socceroos.

“Me gustaría usar algunas de sus técnicas porque creo que son técnicas interesantes”, indicó Montella.

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Ben Kule es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia. ___ El Mundial en AP: https://apnews.com/fifa-world-cup FUENTE: AP