Canzone pega jonrón, Gilbert permite 3 hits y Marineros vencen 3-1 a Medias Rojas

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Dominic Canzone, de los Marineros de Seattle, conecta un jonrón solitario contra los Medias Rojas de Boston durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el domingo 21 de junio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Gilbert (6-4) ponchó a ocho y dio dos bases por bolas.

El juego estaba sin anotaciones en la segunda entrada cuando Canzone conectó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo, al lado contrario, ante Payton Tolle (3-5), su 12do cuadrangular de la temporada.

Los Medias Rojas empataron el juego 1-1 en la tercera cuando Nate Eaton conectó su primer jonrón de la temporada a la grada superior del jardín izquierdo.

Canzone bateó un rodado para out por elección del fildeador que impulsó al dominicano Julio Rodríguez en la sexta.

Gabe Speier, Eduard Bazardo y el mexicano Andrés Muñoz cerraron por Boston con 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras, y Muñoz lanzó una novena en blanco para su 13er salvamento.

Tolle permitió tres carreras con seis hits en seis entradas. Ponchó a dos y otorgó dos bases por bolas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP