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Candidato presidencial ultraconservador advierte que no reconocerá los comicios de Perú

LIMA (AP) — El candidato presidencial ultraconservador Rafael López Aliaga advirtió el miércoles que no reconocerá los resultados de la primera vuelta electoral de Perú, que las autoridades planean culminar hasta el 15 de mayo, y tampoco a quien gane las elecciones del balotaje del 7 de junio, por lo que habrá “un gobierno ilegítimo”.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía) AP

En un mitin nocturno junto a cientos de sus seguidores, el líder del partido Renovación Popular llamó “loca” a la candidata conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por permitir que “roben” las elecciones, y “Roberto Carlos” al nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, del que dijo que tiene “un millón de amigos imaginarios" que le suman votos falsos en pueblos remotos de Perú.

López Aliaga alega que en Perú hubo “un fraude único en el mundo” en los comicios del 12 y 13 de abril, que habrían perjudicado su candidatura, pero no ha presentado pruebas de ello. Misiones de observadores electorales, incluida la de la Unión Europea y la organización peruana Transparencia, niegan esa posibilidad.

Según las autoridades electorales, tras contabilizarse el 98,4% de las actas de votación presidencial, Fujimori lideraba el miércoles el conteo de votos con 17,14%, seguida de Sánchez con 12,04% y López Aliaga con 11,89%.

El Tribunal Electoral condenó el viernes una protesta de simpatizantes de López Aliaga en la puerta de la casa del presidente del Tribunal, Roberto Burneo, en la que lo insultaban y pedían elecciones complementarias. Las autoridades han anunciado que no habrá dichas elecciones, una de las solicitudes de López Aliaga.

Las elecciones del 12 de abril se extendieron un día luego que más de 63.000 boletas electorales no llegaron a 211 mesas de votación en una zona de Lima, mientras que el 99,8% restante de casillas a nivel general sí abrieron. Los afectados de las 211 mesas pudieron sufragar el 13 de abril, según las autoridades.

López Aliaga advirtió que, si el 15 de mayo las autoridades “se atreven a proclamar" a los dos candidatos que disputarán la presidencia en una “segunda vuelta trucha (falsa) y corrupta”, realizará una gran marcha con sus simpatizantes de todo Perú. Antes ha indicado que, en caso de que no se anulen las elecciones, iniciará una "insurgencia".

El aspirante ultraconservador también le advirtió a Fujimori que perderá las elecciones por cuarta vez.

“Usted sabe bien que va a perder las elecciones... es la cuarta vez que va a perder”, manifestó, recordándole que fue derrotada en la segunda vuelta presidencial de los comicios de 2011, 2016 y 2021.

La misión electoral de la Unión Europea ha pedido evitar el uso de lenguaje violento en los comicios peruanos.

Fujimori dijo a periodistas desde la región amazónica de Loreto que está “en contra” de la solicitud de insurgencia de López Aliaga, quien la apoyó durante la segunda vuelta de 2021.

FUENTE: AP

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