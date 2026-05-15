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Cancilleres de BRICS no logran declaración conjunta por diferencias sobre conflicto en Oriente Medio

NUEVA DELHI (AP) — Una cumbre de dos días de ministros de Exteriores de los países BRICS concluyó en Nueva Delhi el viernes sin una declaración conjunta debido a “diferentes puntos de vista entre algunos miembros” sobre la situación en Oriente Medio, informó India, el país anfitrión.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (tercero por la derecha), habla con el vicecanciller de Arabia Saudí, Waleed bin Abdulkarim (segundo por la derecha), mientras el ministro de Exteriores de India, S.Jaishankar (derecha); el de Sudáfrica, Ronald Lamola (2do izda); el de Irán, Abbas Araghchi (izda), y el vicecanciller de Vietnam, Nguyen Hang (3ro izda), observan antes de la foto de familia de la cumbre de los cancileres de los llamados BRICS en Nueva Delhi, India, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (tercero por la derecha), habla con el vicecanciller de Arabia Saudí, Waleed bin Abdulkarim (segundo por la derecha), mientras el ministro de Exteriores de India, S.Jaishankar (derecha); el de Sudáfrica, Ronald Lamola (2do izda); el de Irán, Abbas Araghchi (izda), y el vicecanciller de Vietnam, Nguyen Hang (3ro izda), observan antes de la foto de familia de la cumbre de los cancileres de los llamados BRICS en Nueva Delhi, India, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Las diferencias pusieron de manifiesto el desafío de mantener la unidad dentro del bloque, que busca ampliar su influencia.

El comunicado indio apuntó que los participantes expresaron “sus respectivas posiciones nacionales y compartieron una variedad de perspectivas” sobre asuntos que incluyen la soberanía, la seguridad marítima y la protección de la infraestructura civil y de las vidas de civiles en Oriente Medio.

También incluyó una nota al pie en la que se señalaba que “un miembro tenía reservas” sobre partes de las secciones relacionadas con Gaza y la seguridad en el mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb.

El bloque de los BRICS incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Etiopía, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Las divisiones entre sus miembros se han vuelto más visibles durante la guerra con Irán, especialmente entre Irán y Emiratos.

El jueves, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, instó a los países BRICS a condenar a Estados Unidos e Israel por lo que describió como su “agresión ilegal”. También pidió a los Estados miembros que resistan lo que calificó como la politización de las instituciones internacionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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