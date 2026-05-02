Cancelan cumbre de derechos humanos en Zambia tras presión china para excluir a activistas de Taiwán

Un grupo de niños sostiene una bandera nacional china cerca del Salón de Oración por las Buenas Cosechas, en el Templo del Cielo en Beijing, China, el viernes 3 de abril de 2026. (Foto AP/Vincent Thian) AP

Los organizadores, Access Now, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, informaron a última hora del viernes que habían cancelado la cumbre RightsCon en Zambia, que debía celebrarse la próxima semana, después que el gobierno zambiano afirmara inicialmente que se había pospuesto.

Access Now señaló que autoridades zambianas le comunicaron que el gobierno había sido presionado por China para la conferencia “porque participantes de la sociedad civil taiwanesa planeaban unirse a nosotros en persona”. Access Now añadió que se opuso a cualquier intento de excluir a delegados de Taiwán.

“Creemos que la injerencia extranjera es la razón por la que RightsCon 2026 no seguirá adelante en Zambia”, resaltó Access Now en un comunicado.

“Lo que el gobierno quería de nosotros para levantar el aplazamiento nos fue transmitido de manera informal por múltiples fuentes", explicó. "Tendríamos que moderar temas específicos y excluir a comunidades en riesgo, incluidos nuestros participantes taiwaneses, de la participación presencial y en línea”.

El gobierno de Zambia anunció previamente que estaba posponiendo la conferencia porque quería información sobre los temas y asuntos de discusión para asegurarse que se alinearan con los “valores nacionales, prioridades de política y consideraciones más amplias de interés público” del país.

Zambia mantiene fuertes lazos políticos y económicos con China, en gran medida a través de los intereses mineros chinos en la nación del sur de África rica en minerales.

RightsCon es una conferencia anual centrada en derechos humanos y tecnología, y aborda asuntos como la censura en internet, la vigilancia electrónica y la ciberguerra. Más de 2.600 participantes debían asistir en Zambia, y otros 1.100 participarían en línea, según Access Now. Representaban a más de 150 países.

La cumbre del año pasado se celebró en Taiwán.

La ministra taiwanesa de Asuntos Digitales, Lin Yi-jing, declaró en un comunicado en Facebook el sábado que la cancelación de la cumbre mostró la incomodidad de China ante “las ideas de libertad, democracia y Estado de derecho que Taiwán y RightsCon representan”.

Human Rights Watch agregó que las autoridades zambianas deberían explicar sus medidas.

La decisión del gobierno zambiano se produjo apenas una semana después que Taiwán afirmara que Beijing intervino para impedir que el presidente taiwanés Lai Ching-te visitara otro país del sur de África, Esuatini, el 22 de abril.

La visita de Lai a Esuatini, la única nación africana que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, fue cancelada luego que las islas del océano Índico Madagascar, Mauricio y Seychelles fueran presionadas por China para retirar el permiso para que el avión de Lai sobrevolara su territorio, según Taiwán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China elogió las medidas de las tres naciones y dijo que su “adhesión al principio de una sola China cumple plenamente con el derecho internacional”.

China reclama a Taiwán, que se gobierna a sí mismo, como una provincia separatista que debe recuperar por la fuerza si es necesario, y prohíbe a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas conservar vínculos formales con Taipéi. China tiene una influencia significativa en toda África.

El líder taiwanés Lai hizo un anuncio sorpresivo el sábado de que había llegado a Eswatini después que se cancelara la primera visita. Esta vez, Lai no había anunciado públicamente que estaba viajando.

Taiwán “nunca se dejará disuadir por presiones externas”, escribió Lai en X.

___

El periodista de The Associated Press Johnson Lai contribuyó a este despacho desde Taipéi.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP