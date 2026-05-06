Canales de televisión chilenos demandan a Google por supuesto abuso de su posición ante competencia

La acción, según informó la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) en un comunicado, se enmarca en una “tendencia global” y tiene como objetivo pedir que el tribunal determine si hay “prácticas anticompetitivas” y, en caso afirmativo, “sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado”.

"Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica”, afirmó el presidente de Anatel, Pablo Vidal, citado en la nota.

En su denuncia, la asociación indicó que las consecuencias para los medios de comunicación que pierden ingresos por “prácticas anticompetitivas” no son solo financieras, sino también se hacen sentir en los equipos periodísticos, la cobertura regional y la fiscalización del poder.

“La ciudadanía termina con menos y peor información. Este no es solo un problema entre empresas: es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia”, enfatizó.

Google no ha respondido de forma inmediata a un pedido de comentario por parte de The Associated Press.

Anatel señaló además que la demanda presentada por los principales canales televisivos de Chile, entre ellos Canal 13, TVN, Mega y Chilevisión, se suma a denuncias similares presentadas recientemente ante el mismo tribunal por el grupo Copesa, uno de los mayores conglomerados de prensa del país, el primer medio de la región en demandar formalmente a Google, en 2024.

Pocos meses después, el medio digital El Mostrador entregó su propia demanda, al argumentar que Google controlaba tanto la tecnología de venta como la de compra de anuncios. Ese mismo año, la Radio Cooperativa se sumó a los demás medios y presentó otra querella.

Asimismo, sigue una tendencia globalizada que ha ganado fuerza en los últimos años, a la estela de países como Estados Unidos, Canadá y Australia donde autoridades y medios de comunicación han acusado y demandado por conductas similares a Google y otros gigantes tecnológicos, como Meta.

En 2020, el gobierno de Estados Unidos demandó a Google al argumentar que abusó de su posición frente a sus competidores, en lo que supuso la acción más robusta del país por proteger la competencia desde su histórico caso contra Microsoft más de 20 años antes.

Tres años después, el país, junto a ocho estados, volvió a denunciar al gigante tecnológico ante los tribunales, ésta vez alegando que su dominio en la publicidad digital daña la competencia, consumidores y publicistas.

FUENTE: AP