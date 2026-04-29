Canadá será sede de una futura institución financiera vinculada a la OTAN, dice funcionario

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la izquierda, y el ministro de Finanzas, Francois-Philippe Champagne, llegan al Parlamento, el martes 28 de abril de 2026, en Ottawa. (Justin Tang/The Canadian Press via AP) AP

Según el funcionario, la decisión se alcanzó luego de una serie de negociaciones organizadas por Canadá en las que participaron casi 20 miembros fundadores del propuesto Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia de la OTAN, o DSRB por sus siglas en inglés.

La institución financiera busca ayudar a los miembros de la OTAN y a países socios a cumplir con sus compromisos de gasto de defensa y a reducir los costos de endeudamiento para gasto militar al agrupar su fortaleza crediticia.

El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a dar a conocer la noticia antes de un anuncio oficial. Añadió que no sabía qué ciudad de Canadá sería sede de la institución.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, mencionó previamente un informe sobre la selección de Canadá como sede del nuevo organismo y promovió en redes sociales que fuera en Toronto, asegurando que es “una oportunidad para poner a Canadá” en el centro de las finanzas y la manufactura de defensa a nivel mundial.

“Como capital financiera de nuestra nación, con una fuerza laboral calificada y una conectividad global sin igual, no hay mejor lugar para que el banco tenga su sede que Toronto”, sostuvo Ford.

El gobierno del primer ministro canadiense Mark Carney ha dicho que cumplirá con los lineamientos de gasto militar de la OTAN.

Los países de la OTAN, incluido Canadá, se han comprometido a destinar el 5% de su PIB a gastos de defensa. Carney dijo el año pasado que el gobierno cumpliría este año con el objetivo anterior del 2% y días después comprometió a Canadá a alcanzar el 5% para 2035.

Los aliados europeos y Canadá han estado realizando inversiones significativas en sus fuerzas armadas, así como en armamento y municiones, desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala sobre Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado anteriormente de que Canadá no gasta lo suficiente en sus fuerzas armadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP