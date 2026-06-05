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Canadá empata 1-1 con Irlanda en su último ensayo para el Mundial

MONTREAL (AP) — Un gol de Chiedozie Ogbene le dio el viernes a Irlanda un empate 1-1 con Canadá, que realizó así su último ensayo antes de ser coanfitriona del Mundial.

Promise David, de la selección de Canadá, cabecea el balón en un partido amistoso ante Irlanda, el viernes 5 de junio de 2026 en Montreal (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)
Promise David, de la selección de Canadá, cabecea el balón en un partido amistoso ante Irlanda, el viernes 5 de junio de 2026 en Montreal (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP) AP

Canadá se adelantó a los 24 minutos gracias a un autogol del defensor irlandés Jake O’Brien, quien estaba frente al arco en un tiro de esquina de Stephen Eustáquio.

Irlanda consiguió que se sancionara un penal en la segunda mitad después de una imprudente entrada de Cyle Larin sobre Jamie McGrath. El arquero canadiense Maxime Crépeau desvió de puños el remate de Troy Parrott, pero Ogbene clavó el rebote para igualar a los 60.

Larin, quien fue titular con Canadá, firmó un contrato de dos años con el Southampton en la jornada.

Irlanda, que no se clasificó al Mundial de este año, estuvo cerca de anotar el gol de la ventaja, pero Crépeau detuvo con destreza una arremetida de Mason Melia a los 85.

Crépeau se ganó el puesto para el Mundial por encima de Dayne St. Claire. Se perdió la edición de 2022 en Qatar tras romperse una pierna mientras jugaba para LAFC en la final de la MLS.

Canadá venció a Uzbekistán 2-0 en Edmonton el lunes. El equipo debutará en el Mundial el 12 de junio en Toronto, como parte de la actividad del Grupo B, ante Bosnia y Herzegovina. Luego viajará a Vancouver para enfrentar a Qatar el 18 de junio y a Suiza el 24.

La selección de la Hoja de Arce siguió sin su capitán Alphonso Davies, quien aún se recupera de una lesión en el tendón de la corva que sufrió mientras jugaba para el Bayern Múnich. No hay un plazo para su regreso.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, puso como titular a Luc de Fougerolles como zaguero central, en reemplazo de Moïse Bombito, a quien se vio aplicándose hielo en la pierna después de ser sustituido tras la primera mitad ante Uzbekistán. Bombito está regresando tras una fractura de tibia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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