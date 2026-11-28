Shelina Zadorsky celebra con la portera de Canada Kailen Sheridan durante el encuentro de los cuartos final de la CONCACAF W el sábado 28 de noviembre del 2026. (AP Foto/Jessica Tobias) AP

Shelina Zadorsky y Anabelle Chukwu también marcaron por Canadá, que enfrentará el martes en las semifinales a México o Haití en el Texas Health Mansfield Stadium.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final del Campeonato W se clasifican al Mundial del próximo año en Brasil. Estados Unidos aseguró el viernes su boleto con una goleada 7-0 sobre El Salvador, y Jamaica obtuvo el pase con un triunfo por 3-0 sobre Costa Rica.

Panamá y los otros equipos que perdieron en los cuartos de final jugarán por los dos cupos de la confederación para los repechajes intercontinentales.

Además de un lugar en el Mundial, Canadá también aseguró un cupo olímpico para 2028. Los tres primeros del Campeonato W se clasifican a los Juegos de Los Ángeles. Como Estados Unidos es anfitrión, eso significa que Canadá y Jamaica obtuvieron sus cupos como semifinalistas.

Canadá, la novena selección del mundo, tuvo un cierre decepcionante en el Mundial de 2023, cuando el equipo fue eliminado en la fase de grupos. Entre los mejores resultados del país en la Copa del Mundo figuran el cuarto lugar en 2003 y el pase a cuartos de final en la edición de 2015, que Canadá organizó.

Panamá, en el puesto 45, buscaba su segunda participación en un Mundial. En 2023, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

Panamá jugó sin la máxima goleadora del equipo, Marta Cox, quien fue descartada para el torneo con una lesión en el menisco.

Canadá se puso en ventaja a los 13 minutos, cuando Zadorsky se elevó para conectar un centro de Janine Sonis y lo remató con fuerza al segundo palo.

Sonis, nombrada defensora del año de la National Women's Soccer League esta temporada, jugando para el Denver Summit, asistió también en en el gol de Viens en el tiempo añadido del primer tiempo para poner el 2-0.

Viens atravesó la línea defensiva de Panamá para anotar su segundo gol al 62, lo que le dio a Canadá una ventaja de 3-0. Chukwu cerró la cuenta con un potente disparo de larga distancia desde fuera del área al 83.

Panamá sufrió un contratiempo después de 22 minutos cuando la capitana Katherine Castillo tuvo que abandonar el partido por lo que parecía ser una lesión en el brazo.

Zadorsky, que juega para el AFC Toronto en la liga femenina nacional de Canadá, se lesionó la pierna derecha y fue sustituida al 74.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP