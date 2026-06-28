Canadá anota en tiempo añadido para vencer 1-0 a Sudáfrica y clasificar a 8vos de final del Mundial

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El canadiense Stephen Eustaquio (7) celebra después de anotar el gol con el que Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial, el domingo 28 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner) AP

El tenso encuentro en el SoFi Stadium parecía encaminarse a la prórroga hasta que Eustáquio —quien juega para el Los Angeles FC de la MLS— conectó una volea desde fuera del área y la colocó en el ángulo inferior de la portería de Ronwen Williams.

La coanfitriona Canadá se aferró al triunfo con una sólida labor defensiva en los minutos finales y ahora espera al ganador del duelo entre Holanda y Marruecos el próximo 4 de julio en Houston.

Canadá disputó sus primeros tres partidos como local en Toronto y Vancouver, pero se vio obligada a convertirse en la primera anfitriona de un Mundial en jugar fuera de su país cuando perdió 2-1 ante Suiza el miércoles pasado, cayendo a segundo lugar de grupo.

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FUENTE: AP