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Canadá anota en tiempo añadido para vencer 1-0 a Sudáfrica y clasificar a 8vos de final del Mundial

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Stephen Eustáquio marcó desde fuera del área en el segundo minuto del tiempo añadido de la segunda mitad, y Canadá venció el domingo 1-0 a Sudáfrica para lograr su primera victoria en un partido de eliminación directa en un Mundial.

El canadiense Stephen Eustaquio (7) celebra después de anotar el gol con el que Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial, el domingo 28 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner)
El canadiense Stephen Eustaquio (7) celebra después de anotar el gol con el que Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial, el domingo 28 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner) AP

El tenso encuentro en el SoFi Stadium parecía encaminarse a la prórroga hasta que Eustáquio —quien juega para el Los Angeles FC de la MLS— conectó una volea desde fuera del área y la colocó en el ángulo inferior de la portería de Ronwen Williams.

La coanfitriona Canadá se aferró al triunfo con una sólida labor defensiva en los minutos finales y ahora espera al ganador del duelo entre Holanda y Marruecos el próximo 4 de julio en Houston.

Canadá disputó sus primeros tres partidos como local en Toronto y Vancouver, pero se vio obligada a convertirse en la primera anfitriona de un Mundial en jugar fuera de su país cuando perdió 2-1 ante Suiza el miércoles pasado, cayendo a segundo lugar de grupo.

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FUENTE: AP

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