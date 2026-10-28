Campeones de la Serie Mundial

2025 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Toronto (Liga Americana) 3
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
2026 — Milwaukee (Liga Nacional) 4, Tampa Bay (Liga Americana) 1
2025 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Toronto (Liga Americana) 3
2024 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 1
2023 — Texas (Liga Americana) 4, Arizona (Liga Nacional) 1
2022 — Houston (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 2
2021 — Atlanta (Liga Nacional) 4, Houston (Liga Americana) 2
2020 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Tampa Bay (Liga Americana) 2
2019 — Washington (Liga Nacional) 4, Houston (Liga Americana) 3
2018 — Boston (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 1
2017 — Houston (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 3
2016 — Chicago (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 3
2015 — Kansas City (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1
2014 — San Francisco (Liga Nacional) 4, Kansas City (Liga Americana) 3
2013 — Boston (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 2
2012 — San Francisco (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 0
2011 — San Luis (Liga Nacional) 4, Texas (Liga Americana) 3
2010 — San Francisco (Liga Nacional) 4, Texas (Liga Americana) 1
2009 — Nueva York (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 2
2008 — Filadelfia (Liga Nacional) 4, Tampa Bay (Liga Americana) 1
2007 — Boston (Liga Americana) 4, Colorado (Liga Nacional) 0
2006 — San Luis (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 1
2005 — Chicago (Liga Americana) 4, Houston (Liga Nacional) 0
2004 — Boston (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 0
2003 — Florida (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 2
2002 — Anaheim (Liga Americana) 4, San Francisco (Liga Nacional) 3
2001 — Arizona (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3
2000 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1
1999 — Nueva York (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 0
1998 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Diego (Liga Nacional) 0
1997 — Florida (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 3
1996 — Nueva York (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 2
1995 — Atlanta (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 2
1994 — No hubo serie.
1993 — Toronto (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 2
1992 — Toronto (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 2
1991 — Minnesota (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 3
1990 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Oakland (Liga Americana) 0
1989 — Oakland (Liga Americana) 4, San Francisco (Liga Nacional) 0
1988 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Oakland (Liga Americana) 1
1987 — Minnesota (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 3
1986 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3
1985 — Kansas City (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 3
1984 — Detroit (Liga Americana) 4, San Diego (Liga Nacional) 1
1983 — Baltimore (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 1
1982 — San Luis (Liga Nacional) 4, Milwaukee (Liga Americana) 3
1981 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 2
1980 — Filadelfia (Liga Nacional) 4, Kansas City (Liga Americana) 2
1979 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Baltimore (Liga Americana) 3
1978 — Nueva York (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 2
1977 — Nueva York (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 2
1976 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 0
1975 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3
1974 — Oakland (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 1
1973 — Oakland (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 3
1972 — Oakland (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 3
1971 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Baltimore (Liga Americana) 3
1970 — Baltimore (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 1
1969 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Baltimore (Liga Americana) 1
1968 — Detroit (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 3
1967 — San Luis (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3
1966 — Baltimore (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 0
1965 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Minnesota (Liga Americana) 3
1964 — San Luis (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3
1963 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 0
1962 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Francisco (Liga Nacional) 3
1961 — Nueva York (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 1
1960 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3
1959 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Chicago (Liga Americana) 2
1958 — Nueva York (Liga Americana) 4, Milwaukee (Liga Nacional) 3
1957 — Milwaukee (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3
1956 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 3
1955 — Brooklyn (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3
1954 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 0
1953 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 2
1952 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 3
1951 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2
1950 — Nueva York (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 0
1949 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 1
1948 — Cleveland (Liga Americana) 4, Boston (Liga Nacional) 2
1947 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 3
1946 — San Luis (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3
1945 — Detroit (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 3
1944 — San Luis (Liga Nacional) 4, San Luis (Liga Americana) 2
1943 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 1
1942 — San Luis (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 1
1941 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 1
1940 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 3
1939 — Nueva York (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 0
1938 — Nueva York (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 0
1937 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1
1936 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2
1935 — Detroit (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 2
1934 — San Luis (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 3
1933 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Washington (Liga Americana) 1
1932 — Nueva York (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 0
1931 — San Luis (Liga Nacional) 4, Filadelfia (Liga Americana) 3
1930 — Filadelfia (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 2
1929 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 1
1928 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 0
1927 — Nueva York (Liga Americana) 4, Pittsburgh (Liga Nacional) 0
1926 — San Luis (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3
1925 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Washington (Liga Americana) 3
1924 — Washington (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 3
1923 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2
1922 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 0, 1 empate
1921 — Nueva York (Liga Nacional) 5, Nueva York (Liga Americana) 3
1920 — Cleveland (Liga Americana) 5, Brooklyn (Liga Nacional) 2
1919 — Cincinnati (Liga Nacional) 5, Chicago (Liga Americana) 3
1918 — Boston (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 2
1917 — Chicago (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2
1916 — Boston (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 1
1915 — Boston (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 1
1914 — Boston (Liga Nacional) 4, Filadelfia (Liga Americana) 0
1913 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1
1912 — Boston (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 3, 1 empate
1911 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2
1910 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 1
1909 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 3
1908 — Chicago (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 1
1907 — Chicago (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 0, 1 empate
1906 — Chicago (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 2
1905 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Filadelfia (Liga Americana) 1
1904 — No hubo serie.
1903 — Boston (Liga Americana) 5, Pittsburgh (Liga Nacional) 3
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter