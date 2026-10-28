americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Campeones de la Serie Mundial

2026 — Milwaukee (Liga Nacional) 4, Tampa Bay (Liga Americana) 1

2025 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Toronto (Liga Americana) 3

2024 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 1

2023 — Texas (Liga Americana) 4, Arizona (Liga Nacional) 1

2022 — Houston (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 2

2021 — Atlanta (Liga Nacional) 4, Houston (Liga Americana) 2

2020 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Tampa Bay (Liga Americana) 2

2019 — Washington (Liga Nacional) 4, Houston (Liga Americana) 3

2018 — Boston (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 1

2017 — Houston (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 3

2016 — Chicago (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 3

2015 — Kansas City (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1

2014 — San Francisco (Liga Nacional) 4, Kansas City (Liga Americana) 3

2013 — Boston (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 2

2012 — San Francisco (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 0

2011 — San Luis (Liga Nacional) 4, Texas (Liga Americana) 3

2010 — San Francisco (Liga Nacional) 4, Texas (Liga Americana) 1

2009 — Nueva York (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 2

2008 — Filadelfia (Liga Nacional) 4, Tampa Bay (Liga Americana) 1

2007 — Boston (Liga Americana) 4, Colorado (Liga Nacional) 0

2006 — San Luis (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 1

2005 — Chicago (Liga Americana) 4, Houston (Liga Nacional) 0

2004 — Boston (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 0

2003 — Florida (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 2

2002 — Anaheim (Liga Americana) 4, San Francisco (Liga Nacional) 3

2001 — Arizona (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3

2000 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1

1999 — Nueva York (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 0

1998 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Diego (Liga Nacional) 0

1997 — Florida (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 3

1996 — Nueva York (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 2

1995 — Atlanta (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 2

1994 — No hubo serie.

1993 — Toronto (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 2

1992 — Toronto (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 2

1991 — Minnesota (Liga Americana) 4, Atlanta (Liga Nacional) 3

1990 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Oakland (Liga Americana) 0

1989 — Oakland (Liga Americana) 4, San Francisco (Liga Nacional) 0

1988 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Oakland (Liga Americana) 1

1987 — Minnesota (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 3

1986 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3

1985 — Kansas City (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 3

1984 — Detroit (Liga Americana) 4, San Diego (Liga Nacional) 1

1983 — Baltimore (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 1

1982 — San Luis (Liga Nacional) 4, Milwaukee (Liga Americana) 3

1981 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 2

1980 — Filadelfia (Liga Nacional) 4, Kansas City (Liga Americana) 2

1979 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Baltimore (Liga Americana) 3

1978 — Nueva York (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 2

1977 — Nueva York (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 2

1976 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 0

1975 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3

1974 — Oakland (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 1

1973 — Oakland (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 3

1972 — Oakland (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 3

1971 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Baltimore (Liga Americana) 3

1970 — Baltimore (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 1

1969 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Baltimore (Liga Americana) 1

1968 — Detroit (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 3

1967 — San Luis (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3

1966 — Baltimore (Liga Americana) 4, Los Ángeles (Liga Nacional) 0

1965 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Minnesota (Liga Americana) 3

1964 — San Luis (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3

1963 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 0

1962 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Francisco (Liga Nacional) 3

1961 — Nueva York (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 1

1960 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3

1959 — Los Ángeles (Liga Nacional) 4, Chicago (Liga Americana) 2

1958 — Nueva York (Liga Americana) 4, Milwaukee (Liga Nacional) 3

1957 — Milwaukee (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3

1956 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 3

1955 — Brooklyn (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3

1954 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Cleveland (Liga Americana) 0

1953 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 2

1952 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 3

1951 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2

1950 — Nueva York (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 0

1949 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 1

1948 — Cleveland (Liga Americana) 4, Boston (Liga Nacional) 2

1947 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 3

1946 — San Luis (Liga Nacional) 4, Boston (Liga Americana) 3

1945 — Detroit (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 3

1944 — San Luis (Liga Nacional) 4, San Luis (Liga Americana) 2

1943 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 1

1942 — San Luis (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 1

1941 — Nueva York (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 1

1940 — Cincinnati (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 3

1939 — Nueva York (Liga Americana) 4, Cincinnati (Liga Nacional) 0

1938 — Nueva York (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 0

1937 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1

1936 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2

1935 — Detroit (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 2

1934 — San Luis (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 3

1933 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Washington (Liga Americana) 1

1932 — Nueva York (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 0

1931 — San Luis (Liga Nacional) 4, Filadelfia (Liga Americana) 3

1930 — Filadelfia (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 2

1929 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 1

1928 — Nueva York (Liga Americana) 4, San Luis (Liga Nacional) 0

1927 — Nueva York (Liga Americana) 4, Pittsburgh (Liga Nacional) 0

1926 — San Luis (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 3

1925 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Washington (Liga Americana) 3

1924 — Washington (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 3

1923 — Nueva York (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2

1922 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Nueva York (Liga Americana) 0, 1 empate

1921 — Nueva York (Liga Nacional) 5, Nueva York (Liga Americana) 3

1920 — Cleveland (Liga Americana) 5, Brooklyn (Liga Nacional) 2

1919 — Cincinnati (Liga Nacional) 5, Chicago (Liga Americana) 3

1918 — Boston (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 2

1917 — Chicago (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2

1916 — Boston (Liga Americana) 4, Brooklyn (Liga Nacional) 1

1915 — Boston (Liga Americana) 4, Filadelfia (Liga Nacional) 1

1914 — Boston (Liga Nacional) 4, Filadelfia (Liga Americana) 0

1913 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 1

1912 — Boston (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 3, 1 empate

1911 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Nueva York (Liga Nacional) 2

1910 — Filadelfia (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 1

1909 — Pittsburgh (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 3

1908 — Chicago (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 1

1907 — Chicago (Liga Nacional) 4, Detroit (Liga Americana) 0, 1 empate

1906 — Chicago (Liga Americana) 4, Chicago (Liga Nacional) 2

1905 — Nueva York (Liga Nacional) 4, Filadelfia (Liga Americana) 1

1904 — No hubo serie.

1903 — Boston (Liga Americana) 5, Pittsburgh (Liga Nacional) 3

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: Cuánto orgullo

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: "Cuánto orgullo"

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter