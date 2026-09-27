Campamentos de la NBA abren con el Día de Medios el lunes y prácticas el martes

El lunes se llevará a cabo el Día de Medios — cuando los equipos abren sus puertas para entrevistas y sesiones de fotos— de la mayoría de los equipos, un preludio al inicio de las prácticas del campamento de entrenamiento el martes. Houston y Dallas realizaron sus eventos de medios la semana pasada, pues empezaron antes porque tienen viajes al extranjero durante la pretemporada.

“Voy a volver a mi verdadero trabajo”, comentó Jalen Brunson, el Jugador Más Valioso vigente de las Finales de la NBA de los campeones Knicks de Nueva York, al despedirse de su papel como anfitrión del estreno de temporada de “Saturday Night Live” en NBC.

Hay seis entrenadores en nuevos cargos al comenzar la temporada, incluido Dusty May con Dallas — quien llevó a Michigan al título de la NCAA la primavera pasada y luego encontró demasiado tentadora como para rechazarla una oferta para dar el salto a la NBA con los Mavs.

El primer campamento de May en Dallas ya está en marcha. Los otros cinco entrenadores nuevos — Jamahl Mosley en Nueva Orleans, Sean Sweeney en Orlando, Taylor Jenkins en Milwaukee, Tiago Splitter en Chicago y Micah Nori en Portland — dirigirán sus primeras prácticas en sus nuevos destinos el martes.

May explicó que “ha habido algunos entrenadores en activo en los que me he apoyado para pedir consejo, no tanto de estrategia como de la planificación del día a día, el futuro, cosas así”, al hablar de cómo se ha preparado para pasar de dirigir un programa universitario a uno de la NBA. “Se trata más bien de intentar averiguar cuál va a ser mi rutina, cuál va a ser nuestra rutina”.

May no está solo en ese aspecto. Todos — desde entrenadores de primer año hasta jugadores en su 24.ª temporada — estarán resolviendo cosas.

James, ahora el primer jugador en la historia de la NBA en iniciar una 24.ª temporada, comenzará su esperado capítulo final con su primer campamento con los 76ers. Este verano hizo esperar al mundo de la NBA unas semanas antes de anunciar que se uniría a Filadelfia con un contrato de dos años, y luego explicó parte de sus razones para el cambio la semana pasada en un pódcast que comparte con Steve Nash.

Si James gana un título en Filadelfia, los 76ers serían la cuarta franquicia en coronarse campeona con él en la plantilla. James ganó dos campeonatos en Miami, uno en Cleveland y uno con los Lakers de Los Ángeles. Y si ese título se concreta, le daría a Joel Embiid su primer anillo — lo cual es parte de la motivación de James.

James dijo la semana pasada en el pódcast “Mind The Game”: “Espero poder ser esa última pequeña pieza que pueda ayudarlo a superar el obstáculo y hacer que quizá lo vea un poco diferente de como lo ha visto en su carrera en cuanto al proceso del día a día”.

“El día a día, lo que se necesita para llegar ahí”.

Antetokounmpo fue traspasado a Miami, donde se unirá a Bam Adebayo y al recién adquirido Klay Thompson en un intento por devolver al Heat a la pelea. Leonard — con la esperanza de dejar atrás un final turbulento de su etapa con los Clippers— fue traspasado de regreso a Toronto, después de llevar a los Raptors al título de la NBA en 2019. Y Curry acordó la semana pasada una extensión de dos años con Golden State, aunque nadie a su alrededor ni en los Warriors pensó jamás que consideraría seriamente jugar en otro lugar.

“Por muchos años más”, escribieron los Warriors a Curry en una publicación en redes sociales.

Después del día de medios, algunos equipos salen de gira al menos durante una parte de sus campamentos de entrenamiento. Los partidos de pretemporada comienzan el sábado — Miami enfrenta a Toronto en Quebec City, con encuentros de exhibición hasta el 16 de octubre. Y luego el día inaugural será el 20 de octubre con el duelo entre Boston y Detroit, seguido esa noche por el enfrentamiento de los 76ers y Knicks y por Oklahoma City visitando a San Antonio en un duelo de los finalistas de la Conferencia Oeste de la temporada pasada.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP