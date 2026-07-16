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Camiseta usada por Pelé en la final del Mundial de 1958 se subasta por 4,9 millones de dólares

NUEVA YORK (AP) — Una camiseta con el número 10 usada por el legendario futbolista brasileño Pelé en la final de la Copa del Mundo de 1958 se vendió por 4,9 millones de dólares, informó el jueves la casa de subastas Sotheby’s.

ARCHIVO - Pelé, de 17 años, llora sobre el hombro del arquero Gylmar dos Santos Neves tras la victoria sobre Suecia en la final de la Copa del Mundo en Estocolmo (AP foto,archivo)
ARCHIVO - Pelé, de 17 años, llora sobre el hombro del arquero Gylmar dos Santos Neves tras la victoria sobre Suecia en la final de la Copa del Mundo en Estocolmo (AP foto,archivo) AP

Pelé, quien felleció en 2022, tenía 17 años cuando anotó dos goles en la victoria de Brasil por 5-2 sobre la anfitriona Suecia en el estadio Rasunda, y aún sigue siendo el jugador más joven en marcar en una final de la Copa del Mundo.

Sotheby’s indicó que la camiseta usada por la estrella brasileña es la segunda casaca de fútbol más valiosa jamás vendida. La camiseta de Diego Maradona del partido de la “Mano de Dios” se vendió en 2022 por 9,3 millones de dólares.

La reliquia de Pelé más valiosa hasta ahora había sido una tarjeta coleccionable de 1958 que alcanzó 976.000 dólares el mes pasado, señaló la casa de subastas.

Después de la final, Edson Arantes do Nascimento —más conocido como Pelé— había regalado la camiseta hecha a mano a Dida, su compañero de habitación y de equipo.

La prenda permaneció durante décadas con la familia de Dida antes de ser exhibida en un museo brasileño y, finalmente, ser adquirida en 2004.

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