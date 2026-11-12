Camioneta de pasajeros cae a un río en el norte de Pakistán y causa 11 muertos

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El accidente ocurrió en la región de Gilgit-Baltistán el jueves por la noche, después de que el conductor perdió el control del vehículo, indicó Mohammad Afzal, un policía local.

De acuerdo con los rescatistas, la operación de búsqueda y rescate continuó hasta las primeras horas del viernes y los 11 cadáveres y los tres heridos fueron trasladados a un hospital cercano. El ministro principal regional, Amjad Hussain, manifestó en un comunicado su profundo pesar y dolor por el accidente y pidió a las autoridades que garanticen la mejor atención médica posible para los heridos.

Los accidentes son habituales en Pakistán debido al mal estado de las carreteras, a una aplicación insuficiente de las leyes de tránsito y a prácticas de conducción inseguras, especialmente en zonas de montaña. La semana pasada, un autobús chocó contra un camión en el este del país y dejó 11 fallecidos y 33 heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP