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Caminero y Aranda conectan 2 jonrones cada uno y Rays vencen a Twins 6-2

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — El dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda conectaron dos jonrones cada uno, y los Rays de Tampa Bay vencieron 6-2 a los Mellizos de Minnesota la noche del viernes para llevarse el primer juego de la serie.

El coach de tercera base de los Rays de Tampa Bay, Brady Williams (4), y el mexicano Jonathan Aranda, a la derecha, celebran tras el jonrón de Aranda durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el viernes 24 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Jason Behnken)
El coach de tercera base de los Rays de Tampa Bay, Brady Williams (4), y el mexicano Jonathan Aranda, a la derecha, celebran tras el jonrón de Aranda durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el viernes 24 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Caminero pegó su séptimo del año, un batazo solitario al jardín central en la segunda entrada. Sumó un jonrón de dos carreras en la séptima para poner el marcador 6-1.

Los jonrones de Aranda llegaron en la cuarta y la sexta entradas. Chandler Simpson y Nick Fortes también anotaron carreras.

Brooks Lee conectó un jonrón para los Mellizos en la quinta.

Drew Rasmussen (2-0) realizó 98 lanzamientos y permitió una carrera limpia en cinco entradas. Terminó con seis ponches y una base por bolas. El relevista Trevor Martin permitió un jonrón de Royce Lewis en la novena, y luego sencillos de los dos siguientes bateadores antes de ser reemplazado por Bryan Baker. Baker consiguió los últimos tres outs para su quinto salvamento.

El abridor de los Twins, Taj Bradley (3-1) lanzó 6 1/3 entradas y permitió seis carreras limpias con siete hits, tres bases por bolas y tres ponches. Antes del juego, no había permitido un jonrón en toda la temporada. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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