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Caminero vuelve al Derby de Jonrones del Juego de Estrellas, tras brillar en 2025

KANSAS CITY, Mo. (AP) — El pelotero dominicano Junior Caminero está llevando de vuelta su dulce swing al Derby de Jonrones del Juego de Estrellas.

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, conecta un jonrón durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el jueves 25 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, conecta un jonrón durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el jueves 25 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

El toletero de los Rays de Tampa Bay confirmó el martes que participará en el evento en Filadelfia el 13 de julio.

Caminero dio un espectáculo el año pasado con su bate multicolor, avanzando a la ronda final antes de perder ante el toletero de Seattle Cal Raleigh por 18-15 en una exhibición de batazos de larga distancia que impulsó los índices de audiencia en ESPN.

El antesalista de 22 años, originario de la República Dominicana, terminó conectando 45 jonrones la temporada pasada, para finalizar sexto en las Grandes Ligas, detrás de los 60 cuadrangulares de Raleigh. Esta temporada llevaba 22 jonrones, al llegar a un juego la noche del martes en Kansas City.

En una era de juegos a mayor ritmo, MLB eliminará el reloj de su Derby de Jonrones este verano. Cada bateador tendrá 20 swings en la primera ronda del concurso de este año. El cambio coincide con el cambio de cadena, a Netflix desde ESPN, que había televisado el evento desde 1994.

Un jugador que conecte jonrón en el swing 20 seguirá bateando hasta que no conecte un batazo de vuelta completa. Avanzan los cuatro mejores bateadores, y la distancia del jonrón más largo se usará como desempate.

El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout manifestó recientemente que es poco probable que participe en el evento.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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