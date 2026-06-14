Caminero rompe el empate con un jonrón en la 8va y los Rays evitan barrida al ganar 8-3 a Angelinos

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Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

El cubano Victor Mesa Jr. añadió un cuadrangular de dos carreras más tarde, en una octava entrada de cinco anotaciones para los Rays, que ganaron cuatro de seis pese a perder los dos primeros juegos en su visita de fin de semana al Angel Stadium. Ben Williamson conectó temprano el segundo vuelacercas de su carrera.

Cedric Mullins recibió una base por bolas para abrir la entrada ante Sam Bachman (1-1) antes de que Caminero conectara su 15to cuadrangular, hacia el jardín izquierdo, poniendo fin a una sequía de 10 juegos sin jonrón. Hunter Feduccia agregó un sencillo productor antes de que Mesa pegara el tercer vuelacercas de su carrera ante Bachman, quien no había permitido un batazo de vuelta entera desde el 5 de mayo.

Donovan Walton conectó su primer jonrón con los Angelinos, cuya racha de cuatro victorias consecutivas terminó. Los Ángeles, último en la clasificación, había ganado cinco de seis durante el mejor tramo de su desastrosa temporada, al imponerse en ambas series en casa esta semana.

El abridor de los Angelinos, Grayson Rodriguez, salió del juego por rigidez en la parte baja de la espalda en la tercera entrada, después de 47 lanzamientos.

Kevin Kelly (4-2) lanzó dos entradas sin permitir carreras en un juego de bullpen de los Rays.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP