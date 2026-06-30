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Caminero pega jonrón por 5to juego seguido y Rays vencen 10-4 a Reales

KANSAS CITY, Mo. (AP) — El pelotero dominicano Junior Caminero conectó un jonrón por quinto juego consecutivo, un batazo de tres carreras que destacó en una segunda entrada de seis anotaciones, y, desde ahí, los Rays de Tampa Bay se encaminaron la noche del martes a una victoria de 10-4 sobre los Reales de Kansas City.

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el martes 30 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el martes 30 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Caminero, el vigente jugador de la semana de la Liga Americana, anunció más temprano en el día que participará en el Derby de Jonrones del Juego de Estrellas.

Luego, el antesalista de 22 años castigó un lanzamiento de Noah Cameron por encima de la barda del jardín izquierdo para su vigésimo tercer jonrón de la temporada y el octavo en sus últimos siete juegos.

Ryan Vilade añadió un jonrón propio en el lanzamiento inmediatamente siguiente. Nick Fortes también impulsó un par de carreras, mientras que el mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo productor y se embasó cuatro veces.

El abridor de los Rays, Griffin Jax (4-5), permitió un jonrón abriendo el juego, pero aun así completó seis entradas. El derecho ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas.

Witt agregó un jonrón solitario en la octava entrada ante el relevista de los Rays Cole Sulser. El jonrón de Jensen extendió su racha de hits a 20 juegos consecutivos, la más larga activa en las Grandes Ligas.

Cameron (4-6) toleró seis carreras con nueve hits y tres bases por bolas en 3 2/3 entradas. El zurdo ha permitido 21 carreras limpias en sus últimas cuatro aperturas, en las que apenas ha cubierto 18 entradas.

Los Rays, líderes del Este de la Liga Americana, mejoraron a 19-7 —la mejor marca de las Grandes Ligas— contra abridores zurdos esta temporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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